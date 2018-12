HabrÃ¡ mÃ¡s â€˜Doctora Whoâ€™, Joddie Whittaker continuarÃ¡ en una nueva temporada

Habrá más ‘Doctora Who’, Joddie Whittaker continuará en una nueva temporada

La que fuera la primera protagonista mujer de la mítica producción británica, ha confirmado que permanecerá al menos un periodo más

Noroeste / Redacción

09/12/2018 | 10:52 AM

Joddie Whittaker, actriz que regaló a la serie su mejor estreno en diez años, seguirá en la que será su temporada número 12. Así lo ha confirmado a The Hollywood Reporter.

“No puedo esperar a volver a trabajar. Es un papel increíble. Hasta ahora ha sido un viaje extraordinario y no estoy preparada para que se termine”, Declarado

Whittaker se convirtió en la primera Doctora Who en los 55 años de vida del personaje y, aunque se preveía que la intérprete no abandonaría la producción, la BBC no había confirmado todavía quién daría vida a su protagonista en la nueva temporada, publicó eldiario.es.

Cabía la posibilidad de que ocurriera lo mismo que con el actor Christopher Eccleston, que solamente estuvo una.

La undécima temporada concluyo el domingo en la cadena, aunque su regreso no se hará esperar. Emitirán un especial en Año Nuevo. Se espera que la siguiente tanda de episodios empiece a rodarse a principios de 2019.

Su entrada en la serie fue sonada, ya que Whittaker defendió la equiparación salarial en la gala de los National Television Awards.

“Sé que hablo en nombre de hombres y mujeres”, afirmó entonces. La actriz exigió el mismo salario que habían percibido sus predecesores masculinos en el papel.

Además, logró el mejor estreno de temporada de Doctor Who en diez años, con una audiencia de 8.2 millones de espectadores y un 40.1% del share. Las cifras fueron superiores a las que sumaron, en sus respectivos estrenos, los tres protagonistas anteriores.

La llegada de Peter Capaldi en 2014 se produjo ante 6.8 millones de televidentes y la de Matt Smith en 2010 ante 7.7, mientras que la de David Tennant en 2006 se quedó cerca con 8 millones.