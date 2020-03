HabrÃ¡ mÃºsica, teatro, danza y circo en la Temporada SAS-Isic

CULTURA

Habrá música, teatro, danza y circo en la Temporada SAS-Isic

La Temporada de Primavera de la Sociedad Artística Sinaloense e Isic inicia el 21 de abril con el ballet de Peter Pan

Nelly Sánchez

Un ballet, un concierto popular, una obra de teatro y circo disfrutarán los sinaloenses durante la Temporada de Primavera 2020, de la Sociedad Artística Sinaloense e Instituto Sinaloense de Cultura.

El Ballet de Monterrey, Ricardo Montaner, Benny Ibarra y el Circo Eloize visitarán la ciudad para compartir su más reciente trabajo artístico en esta temporada que inicia el 22 de abril y culmina el 20 de junio en esta ciudad.

Leonor Quijada Franco, directora general de la SAS, destacó que son siete los eventos que presentarán, cuatro en Culiacán y tres en Los Mochis, en esta primera etapa de la temporada.

"Teatro, circo con la compañía Eloize, que trajo Nebia y Rain, música popular con Ricardo Montaner y con Dulce en Los Mochis, estamos trayendo un ballet, los mejores ahorita son la Compañía Nacional de Danza y el Ballet de Monterrey, con un espectáculo, Peter Pan", informó.

"Y el circo es para toda la familia, es muy interesante porque es músicos en vivo, acrobacias, dj, está muy bonito, el espectáculo se llama Hotel y está inspirado un poco la estética en los grandes hoteles de los años 20".

Quijada comentó que la obra de teatro, Novecento, con Benny Ibarra, que ha gustado mucho y ha tenido llenos donde se ha presentado.

"Yo me sorprendí cuando fui a verla, era una monjita y sus alumnas, es obra de Alessandro Baricco, sobre un hombre que toca un piano, en un barco, llega un momento en que lo van a dinamitar porque ya no sirve y no sabe vivir fuera de un barco".

Comentó que será un programa variado, pensado para toda la familia y que tienen la intención de acercarse además de los patrocinadores, con algunos de los empresarios, a fin de que compren paquetes e invitar a niños de la ciudad de los niños o gente que colonias de escasos recursos que tienen muy localizada.

"Estamos trabajando ya en la temporada del año que entra, porque a veces batallamos con el teatro, estamos tratando de meter un proyecto al Fonca, y ahorita estamos enfocados en el trabajo de invitación y enamoramiento para que la gente compre su carnet y venga".

Además, dijo, en esta temporada pensaron en los niños y eligieron Peter Pan y el Cirque Eloize para ellos y para toda la familia.

"Siempre hemos tenido gente que quiere llevar a los niños, a veces los espectáculos no son para ellos, tenemos una limitante porque el teatro dice que menores de 6 años no. Yo quisiera que fuera como en Estadio, que dice niños de cierta altura, porque hay niños de 4 o 5 años muy altos que pueden ir al teatro y que además son muy educados".

A 21 años de llevar a cabo una temporada artística, Quijada Franco considera que han crecido mucho en público nuevo.

"La verdad que le hemos metido mucho al tema de la capacitación, tenemos una persona que le sabe mucho a las redes, le hemos metido mucho al tema de la mercadotecnia pero no de la comercialización, sino de cómo llegarle al público, tener parámetros para tomar decisiones, donde anunciarnos, dónde no, porque los recursos son muy escasos", apuntó.

"Estamos evolucionando mucho y siempre en la persona que entra, ahorita lo más importante es el público, lo estamos cuestionando, hacemos encuestas por correo, por teléfono, focus group".

"Cada inicio de temporada tenemos un gran reto y es mantener el público, eventos va a haber muchos, muchos grandes artistas, pero el reto es que el público permanezca leal, fiel y también los patrocinadores".

Leonor Quijada Franco

Directora de la Sociedad Artística Sinaloense

EL PROGRAMA

21 y 22 de abril

Peter Pan, con Ballet de Monterrey

Teatro Pablo de Villavicencio

20:30 horas

10 de mayo

Ricardo Montaner

Estacionamiento de Estado Tomateros

20:30 horas

29 y 30 de mayo

Novecento, con Benny Ibarra

Teatro Pablo de Villavicencio

20:30 horas

18, 19 y 20 de junio

Hotel, del Cirque Eloize

Teatro Pablo de Villavicencio

20:30 horas

LOS BOLETOS

Los carnets y boletos están la venta en: Superboletos.com, Casa SAS, Innova Sport Fórum y Concrete Galerías . Para reservaciones se encuentra disponible el teléfono 752 0027 y la página web www.sas.org.mx .

PRECIOS

Planta baja central: 4 mil 600

Planta baja lateral: 4 mil 200

Mezanine central: 3 mil 400

Mezanine lateral: 3 mil 100

Balcón central: 2 mil 500

Balcón lateral: 2 mil 400