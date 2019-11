Habrá reingeniería en recolección de basura en Culiacán, señala Alcalde

Luego de que hay denuncias de que no se recoge la basura por más de 15 días en algunas colonias, Estrada Ferreiro afirmó que de ahora en adelante solucionarán el problema, y aceptó que la comuna ha adolecido de esto de manera continua en su administración

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ El Ayuntamiento de Culiacán realizará una reingeniería en la recolección de la basura, esto para eficientar el servicio, luego de múltiples denuncias de la ciudadanía diciendo que el camión pasa hasta cada 15 días, señaló Jesús Estrada Ferreiro.

Cuestionado sobre las denuncias ciudadanas sobre recolección de basura, el primer Edil reconoció que sí es un problema continuo mantener un servicio eficiente para los culiacanenses, sin embargo se comprometió a que se dará una mejor atención.

“Yo les digo una cosa, les garantizo, vamos a hacer una reingeniería interna de lo de la basura, a lo mejor no pasa cada tercer días, puntualito, pero no va haber basura en las calles para nada, se va a recoger completita la basura en todas partes”.

--¿Sí reconoce que es un problema continuo este de la basura Alcalde?

“Sí, nunca va a dejar de ser problema, sin embargo hay formas de solucionarlo, y ya lo tenemos, vamos a implementarlo”.

Estrada Ferreiro manifestó que el principal problema en la recolección se debe a que algunos trabajadores sindicalizados han dejado tirado el trabajo pidiendo días económicos para poder ausentarse de sus labores.

“Nuestro problema es de que en el contrato colectivo viene arrastrando desde hace mucho tiempo, que los trabajadores sindicalizados tienen cinco días económicos por derecho cada año y los toman cuando se les pega la gana, entonces nos dejan tirado el trabajo”, lamentó.

El Presidente Municipal argumentó que no buscará obligar a los trabajadores a trabajar horas extras, debido a que estas lastiman las finanzas del Municipio.

“No, no, no, no se puede, los sindicalizados pueden trabajar si quieren, si no ni modo, es que estábamos teniendo un gasto muy fuerte de horas extras, y de basura extraordinaria, sobre peso, y se paga por tonelaje, entonces la misma empresa se aprovechaba y metía una, dos, tres toneladas de las que eran y nos cobraban eso”, explicó.

Por su parte Rodolfo Audelo Avilés, Subgerente de Servicios Públicos y Mantenimiento de la Infraestructura de Culiacán reconoció que el Día de Muertos sí hubo un problema de recolección grave, debido a que muchos empleados sindicalizados no trabajó ese día, y por eso se agravó el problema de la recolección.

“Ya se resolvió, fue por el tema del Día de Muertos, en ese día no trabaja el personal sindicalizado, se acumula un rezago de dos días, pero ya está todo normal... en esos días el personal sindicalizado no labora, estamos hablando de 500 personas que no trabajan, y eso nos retrasa un poco el trabajo”, indicó.