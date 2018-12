Habrá Sin Bandera para rato, aseguran Leonel García y Noel Schajris

El dueto ya tiene agenda pactada para el 2019

Fernando Espinoza

Aunque se separaron en 2009, tras nueve años de carrera, Sin Bandera se reencontró hace tres años y desde entonces ha estado ofreciendo una serie de conciertos con su tour “Una última vez”, mismo con que llegaron a Mazatlán este fin de semana para cerrar su año de trabajo.

Los cantantes llegaron en vuelos separados al Aeropuerto Internacional Rafael Buelna de Mazatlán, con una hora de diferencia, pero ambos coincidieron en que el próximo año tendrán una serie de concierto como Sin Bandera, aunado al trabajo que tienen como solistas y agregándole las presentaciones que tienen junto al dueto Camila en el tour de colaboración “Cuatro latidos”, con el que se han estado presentando este año y que incluso grabaron un disco en vivo en la Arena de la Ciudad de México.

“Con Sin Bnadera hay otras fechas, pero de las que más vienen es con “Cuatro latidos”, que es con Camila, de esa tenemos fechas hasta octubre, vamos a estar en Chicago de nuevo, en algunas ciudades de México como Mérida, ya después les pasaremos bien el dato, pero va hacer una gira muy extensa donde estaremos buscando los lugares para presentarnos”, explicó Leonel García.

Leonel García como solista

A la par de sus giras con Sin Bandera y de “Cuatro latidos” junto a Camila, acaba de estrenar material como solista, mismo que presentará a sus seguidores en un gira el próximo año.

“Terminé mi disco apenas, estoy muy feliz de que el proximo año vamos estar haciendo gira con el disco solo, ya son tres años debiéndole a la gente algo nuevo y me da mucho gusto tener ya la continuación, pero que mejor que Mazatlán para cerrar el año de las giras de Sin Bandera”, explicó Leonel.

Además acaba de estrenar un sencillo titulado “A bailar”, mismo que está promocionando.

“Muchas gente cree que por el nombre es una canción para bailar, pero cuando la escuchas se dan cuenta que es una canción que no es para bailar, es un poco divertido porque la situcación actual de la música es para bailar y me encanta que esta rola no, habla del amor de cuando encuentras un amor para bailar toda la vida”, dijo el cantautor.

En Mazatlán

Noel está promocionando su más reciente sencillo “Dime”, una colaboración la banda romántica “Reik”, que acaban de estrenar haca casi dos semanas.

“El dueto con Reik viene bien, está en los primero lugares en Estados Unidos, viene muy bien, espero que aquí en Mazatlán también al público le esté agregando y estamos siguiendo con todo simultáneamente”, compartió Noel Schajris.

Una vez en la rueda de prensa que ofrecio en un conocido hotel de la zona dorada, compartió su emoción por regresar a Mazatlán, “Sinaloa es un Estado interesante, con atardeceres hermoso, ahora mismo estaba tomándole fotos al atardecer, tengo una vista increíble acá.

Un reconocimiento

Noel le entregó a nombre de Sin Bandera un conocimiento a Felipe Silva, presidente de Show en Vivo, empresa que durante el último par de años ha estado acercando a artistas de talla internacional a Mazatlán, como Yuri, Sesbatián Yatra, Napoleón y el propio dueto romántico, entre otros.

El Reconocimiento fue por los 20 años de trayectoria que tiene como empresario de la música. Felipe Silva agradeció a los presentes por su apoyo, y aunque dijo que no es muy bueno para hablar se permitió decir que él ve a todos los medios de comunicación como familia, y aunque se ha equivocado y que seguramente lo volverá hacer, siempre ha tratado de hacer las cosas lo mejor posible.