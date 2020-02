Â¿HabrÃ¡ suspensiÃ³n de clases por Carnaval? La SEPyC ya lo informÃ³

¿Habrá suspensión de clases por Carnaval? La SEPyC ya lo informó

Juan Alfonso Mejía López anunció que la próxima semana no habrá clases lunes y martes por la celebración del Carnaval

Netzahualcóyotl Ceballos

MAZATLÁN._ Y una vez más el anunció se lanzó a punto de empezar el Carnaval. Pero sí: lunes 24 y martes 25 de febrero no habrá clases.

El Secretario de Educación Pública y Cultura en Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López, anunció que la próxima semana no habrá clases los primeros dos días por la celebración del Carnaval de Mazatlán.

“El día lunes y martes de las fiestas de nuestro puerto no habrá clases, me parece importante reiterarlo porque nuestras escuelas están insertas en contextos muy particulares y si toda una ciudad está de fiesta pues es difícil pensar que los jóvenes pueden estar concentrados en las escuelas estudiando”, declaró.

El funcionario estatal explicó que la solicitud fue hecha por el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

“Efectivamente, el Alcalde hizo una petición y nosotros le hemos respondido favorablemente, en ese sentido, lunes y martes no estará habiendo clases por esta petición, que me parece lo más sensato”.

Hasta esta semana, la SEPyC no había precisado si habría o no suspensión de clases, pues el calendario escolar 2019-2020 no lo señala y ambos días los define como días hábiles para las escuelas de educación básica.

“Ya nos coordinamos con el Municipio donde se están requiriendo lunes y martes”, confirmó minutos más tarde Kenya Camarena, jefa de los Servicios Regionales de la SEPyC.