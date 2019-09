HabrÃ¡ una gran competencia por hacerse de un lugar en CaÃ±eros: Carlos Soto

Habrá una gran competencia por hacerse de un lugar en Cañeros: Carlos Soto

El gerente deportivo de Los Mochis dicen que están ilusionados por la venidera campaña de la LMP

Noroeste / Redacción

LOS MOCHIS._ Los directivos del Club Cañeros de Los Mochis se mostraron entusiasmados por el nivel de peloteros que reportaron al llamado a entrenamientos de cara a la Temporada 2019-2020 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

En el día 2 de actividades los jugadores realizaron prácticas de bateo y pitcheo bajo la tutela de dos ex jugadores Cañeros, el ex receptor y nuevo coach de banca, Mario Iván Santana, y el ex lanzador Alberto Castillo.

El gerente deportivo de la Fuerza Verde, Carlos Soto Castro, comentó que espera una pretemporada muy activa con la inclusión de jóvenes de gran proyección, una base nacional joven y sólida y algunos jugadores experimentados que pueden guiar a los más noveles.

“Contentos y con la ilusión grande como cada temporada de iniciar un proyecto que queremos y en el que estamos trabajando, buscando un campeonato para la ciudad de Los Mochis”.

Comentó que motiva a la organización el tener a muchos novatos que están brillando desde el inicio de sus carreras y seguramente pelearán el puesto de más de un titular de los verdes.

“Hay muchas caras nuevas… mucho joven que está jugando en Estados Unidos y que vienen con las ganas de ganarse un lugar, yo creo que eso se va a traducir en una gran competencia quizás la más grande que yo haya visto en las pretemporadas de Cañeros”.

Al ser cuestionado por jugadores como Urías y Quiroz, el directivo comentó por su gran cantidad de juegos ellos necesitan algunos días para descansar y visitar a sus familias para que puedan reportar en óptimas condiciones.

“Ellos acaban de terminar la temporada en Estados Unidos y otros están jugando aún en Liga Mexicana, sabemos que la columna vertebral de nuestro equipo es nuestro infield, es una base nacional de gran calidad, ellos necesitan descansar para recuperarse del desgaste físico y mental, pero estarán incorporándose a nuestra pretemporada en Arizona”.

Para este sábado la actividad continua a las 8:00 horas en el Estadio Emilio Ibarra Almada.

