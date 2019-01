Hace 10 meses que se terminaron las obras, pero el malecÃ³n de MazatlÃ¡n y el Centro HistÃ³rico presentan fallas

Obras no entregadas al Ayuntamiento

Hace 10 meses que se terminaron las obras, pero el malecón de Mazatlán y el Centro Histórico presentan fallas

Los desperfectos son una de las principales denuncias que los ciudadanos le han enviado a la Comuna a través de la aplicación Mazatlán APP donde reportan desde su celular.

Sheila Arias

MAZATLÁN._ Hace nueve meses, el entonces Presidente de México, Enrique Peña Nieto, inauguró las obras del Centro Histórico... pero el Gobierno del Estado no ha entregado la obra al Ayuntamiento de Mazatlán, eso impide exigir la reparación de fallas que ya hay en algunas calles, declaró el Alcalde Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres.

Incluso los desperfectos son una de las principales denuncias que los ciudadanos le han enviado a la Comuna a través de la aplicación Mazatlán APP donde reportan desde su celular.

“Hemos tenido muchísimas quejas principalmente del Centro Histórico, y otras quejas sobre el Malecón, sin embargo, le digo a la ciudadanía ‘ya solicitamos en forma verbal y en forma escrita que nos entreguen esas obras al Gobierno del Estado’, pero no las recibimos, y mientras no las tengamos, no podemos actuar. No es competencia nuestra, es competencia de Gobierno del Estado”, agregó.

El Alcalde morenista aseguró que, ambos proyectos, todavía no están en actas oficiales a cargo del municipio, a pesar que hace nueve meses el entonces Presidente de México inauguró, al menos, el Centro Histórico, en una ceremonia privada.

Eso les impide actuar en consecuencia por los desperfectos ya detectados.

“La verdad que nos tienen olvidados en este sentido, como el caso de los vendedores ambulantes, nos dicen que hay que quitarlos, hay que bajarlos de la Avenida, pero nunca vamos a ir a transgredir la Ley, tienen permiso por el que era delegado, yo no voy a ir a violar la ley quitando a un vendedor que tiene un permiso federal”, declaró en alusión a la Semarnat.

¿Qué fallas tiene las que todavía no las entregan?

“El Centro Histórico ya va a cumplir 10 meses que se terminó y aún no se entrega, vamos a ver porque ya pasó mucho tiempo y entonces le endosaremos a quien le tengamos que endosar.

¿Qué fallas les reportan Alcalde?

“Que se está levantando la piedra (pórfida) y aún no se entrega, problemas son muchos en el Centro Histórico, pero hasta que la entreguen podemos entrarle”.

El director de Obras Públicas, Juan de Dios Garay, ha declarado que ambas obras no se encontraron en los expedientes al recibir el cargo, y tampoco los han recibido de las autoridades que salieron el 31 de octubre pasado. Que siguen esperando la entrega de los proyectos terminados.

El Centro Histórico y el Malecón son dos de las principales obras en las que invirtió el Estado desde el año pasado. Entre las dos rebasan los 400 millones de pesos.