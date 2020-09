Hace 15 días, un hombre de 50 años fue detenido por policías municipales en Mazatlán; su familia no lo encuentra

Los familiares de Jesús Remigio Martínez Valdez, “El Chucky”, piden el apoyo de la ciudadanía para su localización

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ A 15 días de que fue retirado junto con varias personas de la Playa Norte por elementos de la Policía Municipal, sus familiares aún desconocen el paradero de Jesús Remigio Martínez Valdez, conocido como “El Chucky”, de 50 años y vecino del Cerro del Obispado, en este puerto.

Tampoco han podido presentar ante el Ministerio Público una denuncia por su desaparición porque les piden la respectiva acta de nacimiento, pero su mamá no se acuerda de la fecha exacta en que nació, por ello no ha podido obtener dicho documento en el Registro Civil, ya que para localizarla se requieren de datos más precisos, dijo ayer una de sus familiares.

“Él nada más se dedica a andar en la playa y caminado de punta a punta, porque el vive en el Cerro 08, es el Cerro del Obispado, él les ayuda a los pescadores, él le ayuda al coquero que está ahí, él no hace maldades, no hace nada”, continuó su cuñada ante este diario.

“Y de ahí se llevaron a varios indigentes los de la patrulla, era de la Municipal, eso fue en la mañana, fue un jueves, ya mañana cumple 15 días”.

Agregó que ya fueron a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a preguntar por Martínez Valdez pero no les dijeron nada, nada más les manifestaron que los elementos de dicha corporación no “levantan”.

“Pero a los que ‘levantaron’ junto con él sí regresaron y él no regresó, (los que regresaron) no nos dicen nada porque los tiraron en diferentes lugares, a uno lo hallaron golpeado en el hospital y a él nada más no, a lo mejor sí (los fueron dejando en lugares diferentes) porque es lo que dicen (quienes regresaron)”, continuó.

“Nosotros ya lo buscamos hasta en las rancherías, por El Habal, Villa Unión y todo eso y no aparece él, ...él es discapacitado porque no concuerda muy bien las cosas”.

Reiteró que la mamá de Jesús Remigio acudió a poner una denuncia por la desaparición de su hijo, pero no puedo hacerlo por no tener el acta de nacimiento y ella no recuerda qué día exactamente nació, por lo que le dijeron que sin ese documento no puede entrar un proceso de denuncia.

La mamá también fue al Palacio Municipal y no ha logrado nada para saber el paradero de su hijo.

“Lo único que pedimos es que digan de perdida dónde está o algo”, reiteró la persona entrevistada vía telefónica.

“Encontrarlo, que lo encontremos con bien es lo que pedimos nada más, con bien o para mal, de todos modos nada más, pero para saber dónde está él, porque él si le conoce lo que es el Centro, la playa, pero ya otros lugares no sabe regresar, póngale que si lo ‘tiraron’ algún lado él ya no pudo regresar para acá”.

Recordaron que el día en que a Martínez Valdez, a quien le dicen “Chuky” lo retiraron los policías municipales de la Playa Norte vestía short y playera, además siempre trae una mochila chica colgando atrás y porta un gorrito.

Es alto, güero, pero cano, complexión delgada y siempre anda descalzo y se la pasaba nada más de la Playa Norte a conocida discoteca ubicada entre las avenidas Del Mar y Rafael Buelna, recordó su cuñada.

Pidió que quien vea o tenga alguna información del paradero de Martínez Valdez lo comunique al teléfono 66 92 75 48 32.