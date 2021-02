Hace cuentas Rocha Moya: Los 145 mil afiliados del PAS, representan un 20% de votos para ganar la Gubernatura

José Antonio Berrelleza •

Sin consultar a las bases de MORENA, nos metieron a los PRIISTAS Y CORRUPTOS exrectores de la UAS, y en cuanto al RATA de CUEN el no suma RESTA, si no preguntenle a Vizcarrra como le fue en la alianza que hizo anteriormente. En la Universidad Autonoma de Sinaloa no quieren a CUEN, solo los directores y funcionarios porque si no los CORREN, van a las caravanas que hace pero a la hora de votar no salen. En las elecciones de 2021 va a arrasar el PRIISMO ya que en las boletas no estará Lopez Obrador....