ANTICORRUPCIÓN

Hace falta ir por los peces gordos: Silber Meza

El presidente de Iniciativa Sinaloa señaló que el Gobierno de Quirino Ordaz se ha quedado corto en la lucha anticorrupción

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ Buscando colaborar con las instituciones gubernamentales, pero manteniendo un perfil independiente, se lanzó la convocatoria pública para integrar la Red Estatal Ciudadana Anticorrupción de Sinaloa.

Silber Alonso Meza Camacho, presidente de la asociación civil Iniciativa Sinaloa, consideró que los ciudadanos deben organizarse para ser vigilantes y demandantes, "porque el mejor escenario para el gobierno es que nosotros estemos pajareando".

"Apenas estamos empezando a ver los primeros resultados de los órganos encargados de esto, desde que se creó el Sistema Nacional Anticorrupción. Yo creo que al momento se están quedando cortos, y mucho tiene que ver que la ciudadanía, nosotros, no estamos lo suficientemente críticos, nos falta ser más demandantes, nos falta poner más ojos, ser más vigilantes, ser más duros, y estar más unidos y tener más fortaleza. A uno lo pueden marear fácil, pero a todos en conjunto va a ser más difícil", comentó.

En ese sentido, señaló que en las investigaciones por presuntos actos de corrupción cometidos durante la administración de Mario López Valdez "todavía hay muchos involucrados que no han sido tocados con el pétalo de una rosa".

"Se ha quedado corto el Gobierno de Quirino Ordaz en la investigación, no ha hecho un análisis de fondo estructural de la corrupción qué impregnó el sexenio anterior, de Mario López Valdez. Tanto así, que ni siquiera está mencionado el ex Gobernador en las investigaciones", dijo.

"No sabría decir si se la está protegiendo, porque no tengo los elementos para ello. Lo que sí puedo decir, es que se están quedando muy cortos, y si siguen así, no nos va a quedar de otra más que creer que hay protección de parte de este Gobierno al anterior", agregó.

Meza Camacho apuntó que la corrupción no es un asunto de partidos, sino un asunto sistémico, y no ha sido suficiente el esfuerzo individual de las organizaciones y asociaciones civiles en la lucha anticorrupción, por lo que con la creación de esta Red Estatal Ciudadana buscan ser el contrapeso necesario.

"Si no se desarticulan las estructuras de corrupción, llega otra cabeza y utilizan la misma estructura. Por eso, nosotros insistimos en que el combate a la corrupción debe ser estructural, e ir desde los charales hasta por los peces gordos. No se debe quedar nadie fuera, y aquí, en Sinaloa, hace falta ir por los peces gordos", sentenció.

La convocatoria para integrar la Red Estatal Ciudadana Anticorrupción estará abierta hasta el viernes 15 de febrero, y no podrán participar servidores públicos en funciones o que hayan dejado el cargo en los últimos tres años, así como ex candidatos a cargo de elección popular o miembros de partidos políticos.

Se busca integrar la Red por un mínimo de siete y hasta 21 participantes, entre ciudadanos, universitarios, grupos vulnerables, periodistas y asociaciones civiles.

Los interesados pueden postularse en el portal web de IniciativaSinaloa.org.mx, o pueden comunicarse al correo electrónico contacto@iniciativasinaloa.org.mx o al teléfono 716-0197.