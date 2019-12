Hace nueve días se derramaron 40 mil litros de amoniaco. Dos pueblos perdieron todo, y Quálitas no paga

Hasta el sábado, la empresa aseguradora no había respondido a la petición de indemnización tanto para los deudos de las dos personas fallecidas de ese municipio, así como tampoco sobre la afectación que tuvieron las familias principalmente de estas dos comunidades

Sinembargo.MX

Zihuatanejo, Guerrero (SinEmbargo).– A nueve días de que ocurrió el derrame de 40 mil litros de amoniaco sobre la autopista Siglo XXI Morelia-Lázaro Cárdenas, a pocos kilómetros de las comunidades El Pinzán y La Compuerta, en el municipio de La Unión, los habitantes no han podido regresar a sus viviendas “porque todo está contaminado”, pero además, no han entablado ningún acuerdo con la aseguradora Quálitas, que es la encargada de cubrir los daños a las familias afectadas ocasionados por el accidente de una pipa de la empresa transportadora SIMSA, de acuerdo con el diario El Sur.

Ayer domingo, vía telefónica, Delfino Solano Bustos manifestó que hasta el sábado, la empresa aseguradora no había respondido a la petición de indemnización tanto para los deudos de las dos personas fallecidas de ese municipio, así como tampoco sobre la afectación que tuvieron las familias principalmente de estas dos comunidades, “no nos permiten regresar a nuestras casas porque la contaminación todavía sigue; algunos estamos arrimados con nuestras familias en otras comunidades y otros se fueron a Lázaro Cárdenas a rentar”.

Dijo que él personalmente acudió el sábado a la oficina de Quálitas, en Lázaro Cárdenas para saber cómo y cuándo van a indemnizar a los afectados, “todavía sigue habiendo gente con síntomas de dolor de cabeza, vómito, ardor en la nariz, garganta y los ojos; la aseguradora les da un pase para la clínica Morelia, pero de qué sirve si ese pase no tiene fondos para cubrir los gastos médicos; me dijeron que ellos me iban a llamar y es la hora en que no he recibido ninguna llamada”.

“La aseguradora se está haciendo omisa, hasta ahora lo único que ha cubierto son los gastos funerarios, pero no hay nada acerca de una indemnización a los deudos ni a las personas que resultamos afectadas a causa de ese derrame, por eso fui personalmente a sus oficinas pero no han dado respuesta”.

Agregó que hay 55 familias que dependen de manera directa de la acuacultura con la cría de mojarra y bagre, especies que no pueden comercializar, “nos dicen que tienen que pasar como tres meses para que se calme tantito la contaminación y ahorita nadie nos está comprando el pescado; en mi familia tenemos una granja de puercos, están vivos, pero contaminados, tampoco los podemos vender ni nos los podemos comer”.

A pregunta, Delfino dijo que lo que les hace falta es agua potable, que el Gobierno les mandó una planta potabilizadora que establecieron en la comunidad El Águila, “pero no sirve de mucho porque no tenemos manera de transportar y almacenar el agua, la fueron a poner muy lejos, según porque allá no está contaminado, pero la mayoría somos familias de escasos recursos económicos, no ha sido de mucha ayuda; lo que sí nos ayudaría bastante es que nos ayuden con licenciados que sepan cómo hacerle para que la aseguradora se haga responsable y pague las indemnizaciones, eso es lo que más nos urge”.

Advirtió que las familias afectadas decidieron dar un plazo de una semana para que la aseguradora, así como la empresa SIMSA y la propia empresa que tiene la concesión de la autopista les respondan por las afectaciones y daños sufridos, de lo contrario, advirtió, llevarán a cabo acciones drásticas.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EN LOS CUERPOS DE AGUA

Por su parte, el Presidente Municipal perredista, Crescencio Reyes Torres, dio a conocer que durante el fin de semana acudieron biólogos para hacer un estudio de impacto ambiental en los cuerpos de agua cercanos a la zona donde ocurrió el derrame de amoniaco y que en coordinación con el Gobierno estatal, se está haciendo un recuento de los daños (censo), “no sólo de las personas muertas, sino también revisando quiénes perdieron animales de granja y poder reparar en algo, no es el tema de una indemnización, es la solidaridad del Gobierno del estado y el Gobierno municipal con las familias que ahora están en desgracia”.

“Nosotros estamos atendiendo como Gobierno, siendo solidarios con la gente de nuestro municipio, hablé personalmente con el Gobernador del estado, Héctor Astudillo quien me brinda todo el respaldo y les mandó incluso un recurso en efectivo para gastos funerales, pero, lógico, el daño ocasionado es muy grande, incluso perdieron la vida personas, eso tendremos que atenderlo de manera legal con la empresa, tendremos que hacer responsable a la aseguradora, sólo que son demandas que tienen que ser personales por la gente afectada, nosotros como Ayuntamiento es la asesoría jurídica que permita que no vaya a haber abuso a estas personas”.

Continuó, “yo sé que de repente dicen ‘lo están magnificando’, que se vengan, que revisen, que se analice y sólo pedimos lo justo para quienes sufrieron este terrible accidente (…) ahorita hay un daño, hay pérdida de vidas, de animales, de plantas, eso es lo que se tiene que revisar, lo que ya se dañó y no sacar provecho de la pérdida de un familiar, no creo que haya gente que sea capaz de decir que se le quiere sacar provecho porque se le murió un padre o un hijo a una persona, es un daño muy fuerte, la gente está desesperada y han decidido tomar la caseta”.

Sostuvo que hacen falta más dependencias federales como la Profepa en la zona del derrame para hacer los estudios correspondientes “y darle más tranquilidad a la gente, nosotros no nos hemos despegado, ahí estamos todos los días y lo vamos a seguir haciendo, es lo menos que podemos hacer, dar la cara y lo que no comparto es que se quieran minimizar las cosas, que se les hable tal cual son”, acotó.