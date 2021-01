Hace Sergio Torres Félix mofa de Quirino; lo 'chamaquearon' con candidato del PRI, señala

El precandidato a la Gubernatura de Sinaloa por Movimiento Ciudadano señaló que Alejandro Moreno, "Alito", dirigente nacional del PRI, le hizo creer a Ordaz Coppel que él designaría el candidato y al final no fue así

José Abraham Sanz

26/01/2021 | 11:49 AM

El precandidato a la Gubernatura de Sinaloa por el Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, hizo burla de la designación del candidato a Gobernador que eligió su ex partido, el Revolucionario Institucional, y no dejaron al propio Quirino Ordaz Coppel meter las manos.

En conferencia de prensa este martes, Torres Félix señaló que Alejandro Moreno, "Alito", el dirigente nacional del PRI, le hizo creer a Ordaz Coppel que él designaría el candidato y al final no fue así.

“El Gobernador Quirino perdió, no eligió él, él se ufanó que sería el gran elector y no lo fue, al Gobernador Quirino lo chamaquearon”, expresó.

“Todo mundo lo dice, Alito, el Presidente del PRI, le hizo creer a Quirino que él pondría el candidato a Gobernador y no fue así; así lo trajo, así lo trajo por meses, y por abajo ¡bolas!, diría el clásico. A Quirino de nada le valió todos los cientos de millones de pesos que invirtió en su imagen, si finalmente no lo dejaron decidir; tantos millones que gastó en encuestas y no lo dejaron decidir”.

El jueves por la noche, luego de una reunión con líderes nacionales de la alianza PRI, PAN y PRD, el Senador Mario Zamora Gastélum fue designado como el precandidato a Gobernador de Sinaloa, pese a las aspiraciones del propio dirigente estatal del tricolor, Jesús Valdés Palazuelos, y los señalamientos de otros externos, como el secretario de Educación Pública y Cultura estatal, Juan Alfonso Mejía.

"Mario (Zamora) es considerado en el PRI un junior más de la política, que quieren llegue al palacio de gobierno. Pero no, creo ya tuvimos bastante con uno en los últimos cuatro años", recalcó Torres Félix.

También dijo que la próxima elección será decidida con base al candidato, no a los partidos.

“... presentaremos la mejor plataforma, nutrida por la opinión de la ciudadanía y no para responder a mandatarios federales y estatales, o a grupos económicos que también se erigen como grandes electores. A ellos les cumplirán el candidato de Morena y de la alianza PRI-PAN-PRD”, señaló.