Hacen dueto Pancho Barraza y Enigma NorteÃ±o

Hacen dueto Pancho Barraza y Enigma Norteño

El Poeta del Amor y Enigma Norteño interpretan Amor de cuatro paredes

Dantiela Mendoza

“Amor de cuatro paredes”, es el título de la melodía que recién lanzaron a dueto El Poeta del Amor, Pancho Barraza, y el cuarteto Enigma Norteño.

Dicha canción viene incluida en lo que será el próximo álbum de la agrupación de jóvenes sinaloenses, el cual lleva por nombre “Que Siga La Fiesta”, con la que además estarán festejando sus 10 años de carrera musical con los integrantes actuales, junto a Los Alegres del Barranco, Regulo Caro, Grupo Codiciado, y muchas agrupaciones más con las que lograron realizar muy interesantes duetos.

“Desde el primer momento en que te vi, me robaste la mirada, y como un loco te seguí para ver cómo te hablabas....... amor de cuatro paredes, nadie debe de saberlo, solo sé que tú me quieres, yo por ti, me estoy muriendo”, dice la letra del tema que ya está disponible en diferentes plataformas digitales.

“Amor de cuatro paredes” es una de las canciones que hace más de ocho años catapultó la carrera musical de Enigma Norteño internacionalmente, ya que logró posicionarle por varias semanas dentro de los primeros lugares de Billboard, logrando así, que fuera más conocido en la industria musical.

Los integrantes de Enigma Norteño están realmente contentos por lo que será su disco aniversario, ya que cada una de las canciones incluidas son las que han marcado la historia de toda su carrera musical y volverlas a grabar, ahora junto a alguien que también los ha acompañado dentro de está industria, lo vuelve muy especial.