Hacer autosustentables las clínicas del DIF Culiacán, la gran ambición de su nueva directora

Lydia Peinado Aguirre, quien llegó a la paramunicipal el pasado miércoles, se describe como una mujer de familia que lleva más de 15 años en la asistencia social

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Lydia Peinado Aguirre ocupa el puesto de directora del DIF Municipal desde el miércoles 5 de junio, luego de la renuncia de Hecbel Rubí López Caballero. Hoy a pocos días de su nombramiento, platica sus principales ambiciones al frente de la paramunicipal de la capital Sinaloense.

Ella ya tenía un puesto en la administración de Jesús Estrada Ferreiro al frente del Voluntariado en Culiacán, conversa que desde hace 15 años está en la asistencia social, sin embargo reconoce que su nuevo puesto al frente del DIF Municipal es su más grande reto.

"Yo vengo participando con ellos desde hace algunos meses, desde la dirección del Voluntariado, entonces en estos siete meses he tenido la oportunidad de conocer el sistema, de conocer los programas, no a fondo porque desde la dirección del Voluntariado no ha sido mi intervención en todos los programas, pero si de conocer el trabajo que en DIF se hace", menciona.

