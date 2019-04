SÉPTIMO ARTE

Hacer cine es muy emocionante, dice la sinaloense Camila Govea, quien participa en cinta de Carlos Saura

La bailarina de ballet clásico participa en la película 'El rey del todo el mundo' del cineasta español Carlos Saura

Nelly Sánchez

Cuando era pequeña y vio Carmen, de Carlos Saura, Camila Govea Robles pensó que era una obra muy buena e interesante, y ahora formar parte del cuerpo de baile de El rey de todo el mundo, próxima película que estrenará este director de cine español, es algo que le parece increíble.

"Estar con él es algo que no te la crees, es padrísimo. Carlos Saura es una de esas personas que en el trabajo se preocupa por todos, siempre está pendiente de que todo salga bien, que todos estén a gusto, nos dice: 'no se preocupen ustedes, si hay algo que no sientan bien, nos dicen"", comparte la bailarina sinaloense vía telefónica desde Guadalajara.

"Siempre iba a ver los ensayos, hacía ajustes, de repente en tiempo libre estábamos los bailarines jugando o haciendo bailes y nos decía 'nos gusta esto y lo vamos a hacer para la película'".

El rey del todo el mundo, protagonizada por Ana de la Reguera, Manuel García-Rulfo y el primer bailarín Isaac Hernández, con fotografía del italiano Vittorio Storaro, fue grabada recientemente en Guadalajara, en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, bajo la dirección de Carlos Saura.

Estar ahí, considera Camila, fue suerte.

"Yo de verdad me enteré tarde de la audición porque todo surgió muy rápido, yo estaba en Cuba, mi mamá me mandó la convocatoria, pero ya había pasado. Pero tuve la suerte que el coreógrafo Édgar Reyes, que es el coreógrafo responsable del cuerpo de baile en la película iba a dar un curso", cuenta.

"Fui a San Luis Potosí a tomar el curso con él, fue una semana, ahí le conté que había perdido la oportunidad de audicionar y él me estuvo viendo y al final del curso me dijo que tenía que ir a Guadalajara".

Una vez allá, participó en una serie de ensayos en los que su talento la hizo ganar un lugar en esta producción.

"Me vine a Guadalajara, me dijo 'estamos ensayando para que te veamos y te digamos si te aceptamos o no', esa fue como mi audición oficial, estaban los bailarines que ya se sabían una coreografía, tuve que aprenderla".

Fueron alrededor de 5 horas de ensayo y al final, le dijeron que les había gustado mucho su trabajo y que ya sólo dependía de ella si aceptaba el contrato o no. Y claro que aceptó.

"El trabajo fue todo súper padre, una experiencia increíble, las primeras dos semanas fueron puros ensayos, para montar las coreografías, que fueron como 10, cada una de un estilo diferente, había jazz, cumbia, corridos, de todo".

El cuerpo de baile lo integraron 10 mujeres y 10 hombres, entre ellos cuatro protagonistas, uno de ellos es Isaac Hernández.

"Mi papel ahí es puro baile y algunas escenas que salimos como extras, como amigos de los protagonistas, saliendo de camerinos y nos despedimos", agrega.

"La experiencia me gustó muchísimo, grabar en cine es muy diferente, entras al set y está la cámara, detrás de ella como 30 personas, nunca te imaginas todo lo que se necesita hacer, por ejemplo la escena final tardó cuatro días en filmarse por todos los ángulos de la cámara, es un trabajo muy exhausto, pero muy padre, muy emocionante".

Fueron jornadas intensas, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche algunas veces, compartiendo ratos libres con los actores y los bailarines, en el set y en los camerinos, aprendiendo de todos ellos.

"Esta fue una oportunidad única, algo irrepetible, aprendes de cada persona, porque cada quien tiene lo suyo, todos son increíbles, aprendes mucho".

Y esta fue una experiencia que nunca imaginó.

"Todo surgió súper rápido, Saura es una persona muy relajada, que tiene todo su trabajo bien organizado, establecido, sabe qué se va a hacer, cómo, qué cosa se hará en cada lugar. Es una película que duró tanto tiempo queriéndola hacer, que ahora que se hace todo está perfectamente establecido".

Y salir en una cinta que podrá verse en los cines, agrega, le da mucha emoción y al mismo tiempo timidez.

"Me da mucha emoción y al mismo tiempo me da mucha cosa, de no ver la película, pero va a ser muy padre".

CAMILA GOVEA

Empezó su formación en la Escuela Cubana de Ballet Karemia del Rey.

Es alumna de la Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso de Cuba.

En julio de este año participará en el curso intensivo de verano del Washington Ballet por cinco semanas consecutivas.

PARA SABER

Camila es la única sinaloense que participa en la película "El rey de todo el mundo" y la única alumna de la Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso de La Habana.