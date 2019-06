Hacer las clínicas del DIF autosustentables, la gran ambición de su nueva directora

Lydia Peinado Aguirre quien llegó a la paramunicipal el pasado miércoles, se describe como una mujer de familia que lleva más de 15 años en la asistencia social

Antonio Olazábal

CULIACÁN.- Lydia Peinado Aguirre ocupa el puesto de directora del DIF Municipal desde el miércoles 5 de junio, luego de la renuncia de Hecbel Rubí López Caballero. Hoy a pocos días de su nombramiento, platica sus principales ambiciones al frente de la paramunicipal de la capital Sinaloense.

Ella ya tenía un puesto en la administración de Jesús Estrada Ferreiro al frente del Voluntariado en Culiacán, conversa que desde hace 15 años está en la asistencia social, sin embargo reconoce que su nuevo puesto al frente del DIF Municipal es su más grande reto.

"Yo vengo participando con ellos desde hace algunos meses, desde la dirección del Voluntariado, entonces en estos siete meses he tenido la oportunidad de conocer el sistema, de conocer los programas, no a fondo porque desde la dirección del Voluntariado no ha sido mi intervención en todos los programas, pero si de conocer el trabajo que en DIF se hace", menciona.

"Yo tengo más de 15 años en la asistencia social, he trabajado y he conocido a las personas más maravillosas de Sinaloa que hacen el bien, y nunca había tenido un acercamiento como ahorita con el DIF de conocer sus programas, entonces yo estoy emocionada, muy motivada de hacer mi mejor esfuerzo", agrega.

En pocos días al frente del DIF, conversa que ve muchas cosas positivas, sin embargo es importante atender de una mejor manera las unidades de rehabilitación que hay en Culiacán.

"Hay programas que quiero revisar más a fondo, claro que las decisiones no son sólo mías, pero sí quiero hacer las propuestas, de cómo mejorar programas, las unidades que atiende DIF algunas las hemos encontrado con muchas deficiencias, no de personal que las atiende, si no de organización", explica.

"Te puedo decir por ejemplo la unidad de Eldorado, que tiene muchos programas de rehabilitación, y es como parte de su fuerte, la rehabilitación, y tú ves las condiciones a lo mejor de las camas, de cómo mejorar el servicio que están dando, no quien da la terapia, sino la condición física del lugar", añade.

Menciona que es de vital importancia dar una buena imagen en materia de rehabilitación, ya que el reto más grande que enfrentará al frente de la paramunicipal es volver a las unidades de rehabilitación autosuficientes.

"Una de las inquietudes más grandes que tiene la señora lupita y el Licenciado Estrada es tratar de hacerlas autosustentables, que la misma unidad, con los servicios que preste, genere recursos para que se estén alimentando, entonces por ahí va mucho el trabajo que queremos trabajar", señala.

Ella es casada, tanto su marido como sus hijos la apoyan en lo que hace. La licenciada en Derecho subraya que este trabajo es de esos en los que se tiene que involucrar a tu familia, no se puede dejar fuera por ningún motivo.

"Es un trabajo que se presta para que involucres a tu familia, mis hijos yo siempre que tenemos algún evento yo siempre los traigo conmigo, a lo mejor cuando estaban chiquitos no era muy de su agrado, pero ahorita me lo pide, cuando no los convoco o no los invito me dicen que si por qué no los llevé", cuenta.

"Estamos trabajando por la familia, no puedes dejar a tu familia por fuera, entonces cuando tus hijos ven la pasión que tú le metes a lo que estás haciendo...el mejor ejemplo que les puedo dar a ellos es que me vean trabajando, que me vean trabajando en algo que me gusta y sembrar en ellos ese deseo de que donde estén sepan tender la mano a quien lo necesita", manifiesta.