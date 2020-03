Hacienda evalÃºa respuesta ante declaraciÃ³n de pandemia por COVID-19; no ocultamos informaciÃ³n de coronavirus: AMLO

Hacienda evalúa respuesta ante declaración de pandemia por COVID-19; no ocultamos información de coronavirus: AMLO

En cuestión de semanas vamos a tener un efecto mayor de la epidemia, habiendo pasado probablemente la fase uno y pasado a la fase dos, lo que estamos haciendo es ver cuál debe ser la respuesta a partir de estas estimaciones, dijo Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la SCHP.

noroeste.com

Después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como pandemia la infección del coronavirus COVID-19, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Gobierno Federal anunció que busca determinar una respuesta ante dicha situación.

"Nosotros ya sabemos que en cuestión de semanas vamos a tener un efecto mayor de la epidemia, habiendo pasado probablemente la fase uno y pasado a la fase dos, lo que estamos haciendo es ver cuál debe ser la respuesta a partir de estas estimaciones", dijo este miércoles Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la SCHP.

"Tenemos que asegurar que sea suficiente [la acción], estamos coordinándonos con la Secretaría de Salud, que están haciendo estimaciones con sus modelos epidemiológicos y nosotros estamos tomando esos mismos modelos para modelar cuáles son los impactos en la economía y a partir de ellos vamos a ir modelando cual es la respuesta adecuada", dijo el funcionario federal.

"Estén tranquilos, estamos atentos a ello, es un fenómeno serio que tanto la Secretaría de Salud como la Secretaria de Hacienda estamos trabajando", comentó el titular de la SHCP, quien dijo, también, que se busca asegurar que el presupuesto de las agencias de Salud se ejecute sin retrasos y que las instituciones tengan los materiales necesarios, por conducto de la Oficialía Mayor, encargada de la compras públicas.

Horas antes, el mismo miércoles 11, el Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya un exceso de confianza en su Gobierno ante la presencia del coronavirus en el país.

"Tenemos a los mejores expertos atendiendo este asunto, médicos, científicos, que están ocupados de la atención de este asunto para evitar contagios, seguimos manteniendo los mismos casos, afortunadamente no hay pérdida de vidas humanas", aseguró el mandatario nacional

¿No se está ocultando información?", le preguntó una reportera durante la conferencia de prensa matutina.

"No, no somos nosotros conservadores, mentirosos, hipócritas [...] Además, imagínense, si tenemos a todos los medios de comunicación en contra, con honrosas excepciones, ¿qué no hubiese salido ya? Además, con un pueblo despierto, consciente", respondió López Obrador.

"La verdad mucho profesionalismo, y lo estamos haciendo antes que otros, no quiero comparar, porque son odiosas las comparaciones, pero nuestro Gobierno, desde el inicio, le dio atención al caso", afirmó el político tabasqueño.

"Aquí se habló muchísimas veces, llevamos tres meses informando todos los días y vamos a seguirlo haciendo con mucha responsabilidad, y esperemos, deseamos que podamos controlar esta situación", abundó el presidente, quien cuestionó que los "conservadores", en particular del Partido Acción Nacional (PAN), le echen la culpa por el coronavirus y su efectos en la economía.

"Se pasan, yo sé que no me ven con buenos ojos, pero eso es un exceso eso, no es serio, y así están los medios, con honrosas excepciones", insistió el presidente López Obrador.

El coronavirus COVID-19 “puede caracterizarse como una pandemia”, dijo este miércoles 11, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, que confirmó más de 118 mil casos en 114 países y 4 mil 291 fallecimientos.