Hacienda y banqueros anuncian programa financiero para atacar desigualdad social en MÃ©xico

Hacienda y banqueros anuncian programa financiero para atacar desigualdad social en México

Presentan cinco medidas para impulsar al sector financiero del País

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- El Gobierno federal presentó el programa de impulso al sector financiero, que incluye cinco medidas que buscan atacar los grandes problemas de desigualdad en México, así como elevar el techo de bienestar de la población mexicana.

También se presentó un nuevo producto digital que se llamará CODI (cobro digital de seguridad), el cual fue diseñado por el Banco de México y los bancos comerciales. El objetivo es utilizar las capacidades digitales de los teléfonos inteligentes, así como tener una cuenta y realizar transacciones a través de los móviles y el servicio de ESPEI.

Las cinco medidas del programa de impulso al sector financiero son:

1. Desarrollar una banca digital que permita que los sistemas financieros lleguen a los lugares más alejados de México.

2. El fortalecimiento y mejoramiento de acceso a créditos de nómina.

3. Permitir que los jóvenes de entre 15 y 17 años puedan abrir cuentas bancarias a su nombre y sin tutor.

4. Impulso del mercado de bonos corporativos.

5. El fortalecimiento de Afores y ahorro voluntario; y el último es impulsar el mercado de capitales para incubar empresas y sacarlas a la bolsa.

En la presentación del programa, el Presidente Andrés Manuel López Obrador destacó los cambios del nuevo Gobierno para iniciar una etapa en México, entre los cuales están no permitir la corrupción, aplicar una política de austeridad, el respeto al Estado de Derecho y a los organismos.

“No vamos a interferir en las decisiones que le corresponden, y por lo que si compete a nuestras facultades, vamos a mantener el compromiso de llevar a cabo una administración equilibrada, no vamos a gastar más de lo que tengamos de ingresos, no vamos a seguir endeudando al país”, dijo.

Reiteró que su Gobierno no aumentará la deuda, no habrá déficit, no aumentará ni creará nuevos impuestos. “Necesitamos cambiar, que el presupuesto llegue a los ciudadanos. Por eso la austeridad, que no haya sueldos tan exagerados, que no haya lujos en el Gobierno (…) Es elemental que una buena administración significa un manejo austero del presupuesto y esto nos va permitir liberar fondos para el desarrollo sin aumentar impuestos ni endeudar al país”.

El Presidente habló sobre algunos de sus proyectos que reactivarán la economía de sur a norte del país, como el Tren Maya, el aumento a los salarios, la construcción de refinerías y anunció un posible plan de 4 mil 800 millones de dólares de inversión estadounidense.

“Hay un compromiso de apoyar el plan con 4 mil 800 millones de dólares de inversión estadounidense. Si logramos concretar este acuerdo con Estados Unidos va a ser muy importante”, indicó.

Sobre el robo de combustible, reveló que el año pasado se robaron 60 mil millones de pesos y un promedio de 700 pipas diarias de gasolina.

Arturo Herrera, Subsecretario de Hacienda, dijo que “el programa de impulso al sector financiero es el resultado de conversaciones con los sectores bursátil y de las Afores. La idea de este programa es que en el sector financiero se ataquen los grandes problemas de desigualdad en México”.

Mencionó que los estados más pobres están creciendo a tasas más pequeñas que los más ricos, por ello, se necesitan cambiar las reglas de operación financieras en el país. “Por ejemplo, a Oaxaca le tardaría 236 años en lograr un PIB como el de la Ciudad de México”, indicó.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, el sector financiero en México presenta rezagos. El 28 por ciento de los mexicanos tiene una cuenta de ahorros y coloca a México de países como Nicaragua, donde el nivel de desarrollo es bajo. En la Bolsa Mexicana de Valores, sólo cotizan 141 empresas y en referencia a los créditos, únicamente el 20 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresas tienen acceso a un crédito.

En el tema del manejo de dinero, el Subsecretario de Hacienda señaló que el 95 por ciento de las transacciones se hacen en efectivo, lo que representa un riesgo para el fisco mexicano.

Arturo Herrera dio a conocer los lineamientos del programa de impulso al sector financiero. Imagen: Captura de pantalla, Gobierno de México.

EL SISTEMA CODI

Marcos Martínez, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), dijo que el sistema financiero inicia 2019 con una base fuerte en el que hay un crédito sólido y robusto. “Contamos con un sistema bien capitalizado y regulado, por lo que la Banca se encuentra en óptimas condiciones para apoyar a las familias del país”.

El presidente de la ABM dijo la Banca adquirió una serie de compromisos para este 2019, entre los que se incluyen, incorporar 30 millones de personas más al sistema bancario, incrementar en un 50 por ciento el crédito al consumo, otorgar un millón 300 mil hipotecas adicional y fortalecer a las Pymes.

Martínez señaló que junto con el Banco de México diseñaron un producto digital que se llamará CODI (código de seguridad) para utilizar las capacidades digitales de los teléfonos inteligentes, así como tener una cuenta y realizar transacciones a través de los móviles y el servicio de ESPEI.

“Se va hacer una tecnología de vanguardia que el QR (…) Y es lo que nos va a permitir usar el teléfono como método de pago, que sea una sola identificación digital para hacer transacciones y que nos llevará a otra etapa como país”.

Martínez agregó que el usuario recibirá en su teléfono el dinero y desde ahí podrá pagar sin la participación de algún intermediario y con mayor seguridad. Este nuevo mecanismo no tendrá costo para el usuario, ya que fue un acuerdo alcanzado con el Gobierno mexicano.

“Nos va a poner a la vanguardia, a nivel, mundial, en el uso de tecnologías digitales en el sistema financiero y dará pie a más desarrollo que beneficie a las empresas del país”, añadió.

El titular de la ABM añadió que al menos 20 bancos se sumarán a esta iniciativa, misma que será presentada durante la futura Convención Bancaria.

El Gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, anunció una serie de medidas que se sumarán a las de la Secretaría de Hacienda que están orientadas para impulsar al sector financiero.

Detalló que Banxico tiene entre sus finalidades promover al sano desarrollo del sector financiero y el sistema de pagos y anuncio tres ejes rectores que seguirán:

– Mayor eficiencia en los servicios, conformando una arquitectura abierta en las redes de información y pagos.

– Proveer mayor información sobre los productos y servicios para que los usuarios comparen y tomen mejores decisiones.

– Y la protección de los intereses de los consumidores, previniendo y castigando cualquier tipo de abuso.

El Gobernador de Banxico anunció que ya trabajan en las siguientes medidas:

– La primera está relacionada con el objetivo de promover el funcionamiento de los sistema de pagos. Creación de una plataforma para transferencias gratuitas. Es una nueva plataforma llamada Codi (Cobro digital). Se concreta como una extensión del sistema SPEI. Prevén que tenga un gran impacto en la inclusión financiera. Tendrá dos fases: una de prueba de adhesión voluntaria; para el tercer trimestre del próximo año sea obligatoria.

– La segunda medida está asociada a desarrollar el sistema financiero. Para que los trabajadores puedan usar sus nóminas para la contratación de créditos con cualquier banco independientemente del que les lleve su nómina. Se promueve la competencia y movilidad de usuarios.

– Tercera: una serie de acciones para impulso de mercados financieros de renta fija y mercado capital.

El Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa Macías, explicó que para incorporar a los jóvenes a la banca se les dará la facilidad de abrir una cuenta bancaria sin intervención de padres, madres o tutores.

Mencionó que la segunda medida del programa de impulso al sector financiero es una reconfiguración para atender a la población donde la banca comercial no puede llegar. “La idea es tratar de alcanzar a 15 millones de nuevos usuarios en zonas rurales, municipios marginados y áreas semi urbanas, a través de la dispersión de pagos de programas sociales que son muy ambiciosos en este Gobierno. Esto se va a realizar a través del Banco de Bienestar”.