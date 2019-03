Hackean twitter de Diego Boneta

El actor denuncia que su cuenta fue hackeada y desmiente mensajes publicados

Noroeste / Redacción

El actor Diego Boneta se pronunció públicamente sobre la veracidad de algunos mensajes publicados en su cuenta personal de twitter, mismos que negó haberlos escrito y denunció que su perfil fue hackeado.

“Mi cuenta de twitter fue hackeada. Los últimos posts no los he subido yo… Estoy resolviendo esto con mis amigos. Abrazos”, escribió el actor que interpretó a Luis Miguel en la bioserie de “El Sol”.

Uno de los supuestos mensajes apócrifos hacía referencia al hasghtag #MeToo, luego de que Diego habría sufrido un supuesto acoso, durante su visita a Chile, por parte de una conductora.

Boneta acudió invitado a la Gala del Festival de Viña del Mar y una de las conductoras, Daniela Palavecino, aprovechó el momento para poner en acción una pícara dinámica con el intérprete: Diego tenía que besarla.

“Aquí tenemos una tradición: los animadores con las animadoras cada noche como cábala, se dan un beso en la boca… y a mí me encantaría recrear esa situación, ¿tú estás dispuesto?, le preguntó Daniela al actor mexicano, quien respondió: “si es una tradición, es algo que no se puede no hacer, ¿no?”, Y ambos se besaron frente a las cámaras.

Por tanto, el tweet en la cuenta de Diego Boneta con el hasghtag #MeToo desató una ola de críticas contra Palavecino, quien tuvo que pedir disculpas por el episodio con Boneta.

“Vi el mensaje que puso en Twitter Diego Boneta sobre el #MeToo. Nunca quise que se sintiera incómodo en ningún momento, mucho menos acosado, pero yo vivo la situación de una manera muy diferente. Como persona, mujer y chilena estoy totalmente en contra del acoso y de verdad siento mucho que todo haya llegado hasta este punto. Si Diego se sintió acosado, le pido mis disculpas”, señaló la también actriz chilena.

Sin embargo, todo fue el resultado de un hackeo a la cuenta del actor.