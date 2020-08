Hackers se roban por unas horas la cuenta del senador Samuel García en Facebook y ponen que renunció a MC

El equipo de Samuel García publicó una imagen por medio de la que aseguraron que la cuenta del Senador fue hackeada y pidieron a sus seguidores no hacer caso de la publicación anterior

25/08/2020 | 09:10 AM

MÉXICO._ Algunos medios de comunicación cayeron en la trampa. Creyeron que, en efecto, el polémico Senador Samuel García Sepúlveda había renunciado a Movimiento Ciudadano (MC) y a la posible candidatura por Nuevo León. Pero no es así. Su cuenta de Facebook –y parece que la de Twitter también aunque no fue confirmado– fue hackeada.

Durante la madrugada de este martes, a través de su cuenta oficial de Facebook, apareció una publicación a nombre del Senador de MC en la que supuestamente presentó su dimisión al partido debido a las “circunstancias” que lo imposibilitan para llegar a la gubernatura del estado de Nuevo León.

“En base a distintas circunstancias mis posibilidades de llegar a la gubernatura están acabadas… sin embargo quiero decir mi verdad, he sido juzgado y he callado muchísimas cosas, asumiendo muchísimas culpas de otros compañeros del partido que me han generado un enorme costo político sin merecerlo”, se leía en la publicación que posteriormente fue eliminada.

En el texto “falso” se acusó de corrupción a Colosio Riojas, quien supuestamente ha lucrado con el escándalo en el que la esposa de García Sepúlveda estuvo involucrada, cuando el Diputado de MC “es una persona también con un fuerte historial de misoginia a sus espaldas”.

“Yo no dije nada cuando empecé a ver actos de corrupción de mi compañero de partido, quien empezó a venderle servicios legales hasta por 1 millón de pesos al congreso del estado, específicamente a la bancada de Morena pagado con dinero de todos los ciudadanos”, acusaba el texto a nombre de Samuel García.

En la cuenta hackeada, el texto aseguraba que el Senador se opuso a los “actos de corrupción” dentro del partido, sin embargo, su colega partidista Dante Alfonso Delgado Rannauro lo “presionó” para que el dinero saliera del Congreso del estado y con éste se financiaran los gastos de la próxima campaña a la alcaldía de Monterrey de Luis Donaldo.

“Yo he sido muy solidario con Luis Donaldo en el tema de la familia Dupeyron, donde Luis Donaldo, abusando de su nombre y de su poder, logró que el homicidio del hijo de la señora Dupeyron quedara en la total impunidad”, reza el texto.

Y termina asegurando que “Luis Donaldo no ha sido solidario y navega por la política como si fuera la única víctima. Eso no amerita ser votado, los puestos de elección se ganan con trabajo, no con manipulación emocional”.

“No se confíe en lo publicado en esta cuenta hasta que el mismo Senador Samuel García aparezca en video aclarando que la cuenta ya ha sido recuperada”, publicó el equipo del político neoleonés.

SAMUEL GARCÍA Y SUS COMENTARIOS “MISÓGINOS”

El pasado 10 de agosto, usuarios de redes sociales criticaron y calificaron de “machista” a García Sepúlveda, luego de que le pidiera a su esposa -la influencer Mariana Rodríguez Cantú- no enseñar la pierna durante una transmisión en vivo.

Días antes, Mariana Rodríguez anunció que dio positivo a la prueba de la Covid-19, por lo que aprovechó para interactuar con sus seguidores a través de un live de Instagram, al que agregó a su esposo.

Durante la transmisión ambos se encontraban cenando costillas de cerdo en cuartos diferentes como parte del aislamiento requerido para evitar la propagación de la enfermedad, sin embargo, cuando la influencer mostraba a la cámara sus dedos manchados por la comida, el funcionario le recalcó que estaba “enseñando mucha pierna” por traer un short de pijama.

“Súbete la cámara. Estás enseñando mucha pierna”, expresó Samuel García. “¿Cuál pierna? Sólo es la rodilla”, contestó su esposa con un gesto desconcertado.

El Senador volvió a repetirle que bajara su extremidad “porque estaba enseñando la pierna”, por lo que Mariana intentó reacomodarse en más de una ocasión y explicó que desde su cámara sólo veía el encuadre del cuello a su cabeza.

“Perdón, es que yo nada más me veo así. ¿Ya?”, preguntó a su esposo. “¡Que bajes la pierna! No andes enseñando la pierna”, gritó el político. “¿Dónde sale la pierna? Yo no la veo ¿Ya?”, replicó la joven.

“Ay, nombre’. De verás”, finalizó ella. “Pues me casé contigo pa’ mí, no para que andes enseñando”, le dijo segundos después Samuel García.

Horas más tarde, el Senador neoleonés publicó un video en Twitter donde ofreció una disculpa a su esposa y a las mujeres que se vieron ofendidas por los dichos “machistas” que lanzó durante la transmisión de su esposa.

“Me duele mucho, porque mil actos de amor se derrumban por una frase estúpida (..) yo trabajaré en lo otro para que ya no lleguen mensajes de reproche a tus cuentas. A todas las mujeres una sincera disculpa, no hay palabras me queda solamente ponerme a trabajar el triple por esta lucha.”, expresó el regiomontano.