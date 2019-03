Hagamos equipo por Culiacán, Síndica Procuradora a Alcalde de Culiacán

Sandra Martos Lara menciona que si bien han existido diferencias entre ella y Jesús Estrada Ferreiro, es de vital importancia trabajar en conjunto para que a la capital sinaloense le vaya bien

Antonio Olazábal

Ha hacer equipo por Culiacán invitó Sandra Martos Lara a Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de Culiacán, para que a la capital sinaloense le vaya bien.

La Síndica Procuradora, que ha tenido varios desencuentros con el Presidente Municipal, hasta el punto que él la calificado de traidora, sostuvo que ella lo menos que quiere son conflictos, y abre las puertas para trabajar de la mano con Estrada Ferreiro, así como cualquier funcionario del Ayuntamiento de Culiacán.

"Yo hago equipo con todos, y lo he dicho una y otra vez, por Culiacán vamos a hacer equipo nosotros, necesitamos nosotros nada más la participación de esas partes, o en su reconocimiento de lo que les compete, y que ejerzan sus funciones como las tienen que hacer", mencionó.

"Yo no tengo nada en contra de hacer equipo, al contrario, estamos para eso, a eso venimos", enfatizó.

Estrada Ferreiro se siente traicionado por Síndica Procuradora y morenistas del Cabildo de Culiacán

Semanas atrás el Cabildo aprobó la centralización de las auditorías de las paramunicipales de la capital sinaloense por el Órgano de Control del Ayuntamiento, ante ello, Sandra Martos Lara manifestó su preocupación ya que ella no ve que el órgano de control tenga lo necesario para fiscalizar todas las paramunicipales.

"Honestamente te puedo decir que no, aquí se necesita que cada quien siga operando como lo estaba haciendo, con su personal apropiado para cada espacio, cada paramunicipal, y obviamente con el trabajo centralizado esto merma un poco", explicó.

Este punto ha sido uno de los que más ha generado desacuerdo entre la síndica y el Alcalde de Culiacán, dado que Estrada Ferreiro acusó a Martos Lara de querer el poder de las auditorías del Municipio, y no dejarlo al Órgano de Control Interno del Ayuntamiento; sin embargo ella señaló que este órgano siempre ha sido dependiente del Sindico Procurador, es por eso que quiere estar al tanto de lo que ocurre en el órgano de control, dado que ella al final de cuentas sería la responsable.

"La responsabilidad es nuestra directamente. El día de mañana yo no quiero, ni me gustaría, y que jamás querríamos eso, es que se vaya a fincar una responsabilidad en un Síndico Procurador que en su momento no tomó en cuenta esta situación, el Alcalde lo sabe", detalló.

"No es una autonomía constitucional, es una autonomía técnica y de gestión (La del Órgano de Control), que es muy diferente, tiene que tener dependencia de algo o de alguien, en este caso del Síndico Procurador ¿Cuál sería la diferencia? Que el trabajo que va a ejercer autónomamente es un trabajo de tecnicismo, pero tiene que estar sujeto a la sindicatura de procuración", mencionó.