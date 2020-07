Hailee Steinfeld es descartada para el papel de Kate Bishop en la serie de Hawkeye de Disney+

MADRID._ Durante meses los rumores señalaron a Hailee Steinfeld como la principal candidata al rol de Kate Bishop en la serie de Hawkeye. Parecía que la actriz iba a unirse al Universo Cinematográfico Marvel, pero todo apunta a que ha sido descartada para el rol.

La noticia la ha revelado Derek Cornell, periodista en DisInsider. Un usuario mencionó la posibilidad de que Steinfeld encarnara a Kate Bishop, a lo que Cornell contestó: “Ella abandonó hace tiempo”. Sin embargo, el redactor no reveló los motivos de esta decisión.

Hawkeye es uno de los proyectos de Marvel para Disney+ y por el momento no tiene fecha de estreno. La ficción estará protagonizada por Jeremy Renner como Clint Barton y contará la historia de origen del vengador. Además la serie supondrá el debut de Kate Bishop.

Some movement on Hawkeye!

Rhys Thomas and directing duo Bert and Bertie join to helm episodes of the Hawkeye Disney+ series. https://t.co/vIXaCwskcG