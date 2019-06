HaitÃ­ remonta a CanadÃ¡ y avanza a semifinales de la Copa Oro

La selección de Haití avanzó este sábado a semifinales de la Copa Oro al derrotar 3-2 a Canadá, después de remontar un marcador adverso en un partido intenso y vibrante.

El conjunto norteamericano abrió el marcador con un disparo de Jonathan David al minuto 18 y Lucas Cavallini amplió al 29’, mientras que para Haití marcaron Duckens Nazon al 50’, Hervé Bazile al 70’ y Wilde-Donald Guerrier al 76’.

El partido disputado en el NRG Stadium de Houston mostró dos tiempos contrapuestos: uno controlado por el orden de Canadá y el otro dominado por el entusiasmo haitiano, que logró remontar un 2-0 en contra.

Haití deberá enfrentar en la semifinal al ganador del duelo entre México y Costa Rica.

Los defensores haitianos intentaron mantenerse atentos a los pases en profundidad que enviaba el ataque canadiense en la primera parte, pero tuvieron algunas distracciones que los norteamericanos supieron aprovechar.

Al minuto 15, Pierrot estuvo cerca de abrir el marcador en un disparo de Bazile, y un instante después, el volante canadiense Junior Hoilet le calentó las manos al arquero haitiano Jhony Placide.

En esa intensidad de juego, Canadá le puso cifras al marcador en una jugada planificada de tiro libre que dejó a Jonathan David solo frente a Placide, para el 1-0.

Cavallini puso el 2-0 gracias a un pase filtrado que lo dejó solo frente a Placide, a quien dribló para anotar sin problemas.

Con los dos goles en contra, Canadá tomó control de las acciones con su riguroso orden táctico, que frenó los ímpetus de los caribeños por equilibrar la cuenta en el marcador en la primera parte.

El panorama se invirtió en la segunda parte, cuando los haitianos se aprovecharon de algunos despistes de la zaga canadiense, hasta igualar las cifras.

En una de esas distracciones, Nazon interceptó una devolución de la defensa al portero canadiense Milan Borjan para poner el 2-1.

El técnico caribeño, Marc Collat, envió al campo a Derrick Etienne para apuntalar su ataque al minuto 62, y Canadá respondió poco después con la entrada del defensor Mark-Anthony Kaye.

Pero el momento lo tenía Haití, que obtuvo un lanzamiento de penal cuando Bazile fue derribado en el área por el zaguero Marcus Godinho, que el propio Bazile se encargó de anotar.

Guerrier le dio la ventaja a los caribeños en una jugada de agallas en la que le robó la pelota a la parte baja canadiense, anotando el 3-2 final.

Third #GoldCup, first goal! Well worth the wait Guerrier! 🇭🇹 #GoldCup2019 #ThisIsOurs #HAIvCAN pic.twitter.com/lr7uvBF7cf