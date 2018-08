Hallan muerto a Zombie Boy, el modelo tatuado amigo de Lady Gaga

El canadiense Rick Genest, que tenía su cuerpo tatuado como un cadáver; sobre su deceso la cantante dijo que es devastador

Noroeste / Redacción

03/08/2018 | 09:14 AM

Zombie Boy, el modelo y artista canadiense conocido por sus tatuajes que le cubrían de la cabeza a los pies dándole el aspecto de un cadáver, se suicidó a los 32 años de edad, informaron medios de Canadá.

El hombre, cuyo verdadero nombre era Rick Genest, murió el miércoles, según la cadena pública Canadian Broadcasting Corporation (CBC), que cita a fuentes policiales que clasifican su muerte como un suicidio.

El nombre con el que le conocía el mundo de la moda era debido a que tenía el 90% de su cuerpo tatuado y la mayoría de estos dibujos eran huesos que le daban la apariencia de muerto viviente, difundió clarin.com.

Su look tan rompedor hizo que Lady Gaga se fijara en él en 2011 y lo hiciera partícipe del videoclip de su mega hit Born this way.

Tras aparecer en dicho video musical, a Zombie Boy le empezaron a llover las ofertas de firmas de moda para que desfilara para ellos.

La cantante dijo estar "devastada" por su muerte.

"El suicidio del amigo Rick Genest, Zombie Boy, es más que devastador. Debemos hacer más para cambiar la cultura, poner en primer plano la salud mental y suprimir la estigmatización que hace que no se pueda hablar de eso", escribió Lady Gaga en su cuenta de Twitter.

La agencia de Zombie Boy, Dulcedo Management, lo describió como "un ícono de la escena artística y del mundo de la moda".

"Toda la familia de Dulcedo está conmocionada y de duelo por esta tragedia", señaló la agencia en su página de Facebook.

Zombie Boy, quien mendigaba para pagar sus tatuajes, se había hecho un nombre en el mundo de la moda y el espectáculo al incursionar en esos medios de la mano del diseñador francés Thierry Mugler y de la multifacética Lady Gaga.

El artista empezó a tatuarse con sólo 16 años, poseía dos récords Guinness. Uno por tener la mayor cantidad de insectos dibujados en su piel (176) y otro por ser la persona con más tatuajes de huesos humanos (139).