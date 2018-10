Halloween le saca un susto a la taquilla

Dos días en taquilla fueron suficientes para que Halloween, uno de los clásicos del cine de terror de los ochenta y que en su versión del 2018 retoma los hechos de la película original 40 años después, rompiera record tras su estreno en cines estadounidenses.

Según un portal de espectáculos de Estados Unidos difundido en el portal del diario Vanguardia, Halloween ganó 77.5 millones de dólares en su primer fin de semana y “borró el récord de franquicia de 26 millones de dólares.

Asimismo, Variety informó que Halloween es “la mejor apertura de terror con una protagonista femenina”, además de la “mayor apertura hasta la fecha” de Curtis, así como el “mayor debut de una líder femenina de más de 55 años”.

Ante tal noticia, Jamie Lee Curtis, protagonista de la cinta, no tardó en compartir su emoción a través de su cuenta de Twitter en donde escribió “va por un puesto de BOAST”.

OK. I’m going for one BOAST post. Biggest horror movie opening with a female lead.

Biggest movie opening with a female lead over 55.

Second biggest October movie opening ever.

Biggest Halloween opening ever #womengetthingsdone @halloweenmovie pic.twitter.com/DhUBy82z3U