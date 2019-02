Hamidou Diallo es el nuevo campeÃ³n del Torneo de Clavadas del Juego de Estrellas

CHARLOTTE._ Hamidou Diallo se consagró campeón en el siempre esperado Torneo de Clavadas, el plato fuerte del sábado de concursos del All-Star Weekend.

El novato de Oklahoma City Thunder venció a Dennis Smith Jr. (New York Knicks) en la final, a la que ambos llegaron a la definición tras una primera ronda en la que quedaron eliminados tanto John Collins (Atlanta Hawks) como Miles Bridges (Charlotte Hornets).

Diallo le rindió tributo a Howard, Carter y saltó sobre Shaquille O’Neal para ser el campeón.

🚨 SUPERMAN ALERT! 🚨

Hamidou Diallo leaps over @SHAQ and finishes with the HONEY DIP DUNK for a 5⃣0⃣! 😤😤#ATTSlamDunk #StateFarmSaturday @NBAonTNT pic.twitter.com/izASQbFDYC