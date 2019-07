HOCKENHEIM._ Ferrari parecía tener un automóvil capaz no sólo de tomar la pole position, sino también de bloquear la primera fila de la parrilla para el Gran Premio de Alemania, pero, en circunstancias dramáticas, el primer héroe local Sebastian Vettel y luego Charles Leclerc sufrieron problemas de confiabilidad, abriendo la puerta para Lewis Hamilton tomara una pole position poco probable en el fin de semana del aniversario de Mercedes.

Las flechas de plata carecían del ritmo para competir con Ferrari en la práctica del viernes, e incluso cuando las temperaturas cayeron 10 grados centígrados para el sábado, no eran rival para el caballo encabritado. Pero los corazones de los fanáticos locales se rompieron cuando Vettel no pudo establecer un tiempo de vuelta en la Q1 , el alemán se enfrentó a un comienzo de la parrilla después de que el equipo detectó un problema con el flujo de aire al turbo, mientras el cuatro veces campeón estaba en su vuelta.

A double retirement saw Vettel out of Q1 - and Leclerc out of Q3 #F1 🇩🇪 #GermanGP pic.twitter.com/JMnaEJFcmP

Parecía que su compañero de equipo, Leclerc, al menos le daría a su equipo algo por lo que sonreír, pasar la Q1 y establecer el segundo mejor tiempo en la Q2. Pero luego los gremlins golpearon a su lado del garaje con un problema en el sistema de combustible que lo obligó a salir de su cabina sin tiempo en la Q3 .

Como el campeón que es, Hamilton aprovechó la oportunidad sorpresa que se le presentó para tomar su cuarta pole position de la temporada y la octava para Mercedes en 11 carreras. Max Verstappen, de Red Bull, se ubicó en segundo lugar, a unas tres décimas de segundo del ritmo, con Valtteri Bottas tomando el tercero.

The moment @LewisHamilton took pole for @MercedesAMGF1 at Hockenheim

A very special day as the team celebrate their 200th Grand Prix #F1 🇩🇪 #GermanGP pic.twitter.com/A484t014n9