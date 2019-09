Han pasado 4 años y 361 días. La FGR busca en Tepecoacuilco, en el basurero, señales sobre los 43

Fuentes extraoficiales de la Secretaría de Gobernación (Segob) indican que la operación en el basurero municipal de Tepecoacuilco se hizo ‘en coordinación con la Comisión Presidencial a partir de información que recibimos’, y la diligencia judicial está a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR)

Sinembargo.MX

Iguala, Guerrero (SinEmbargo).– A cuatro días del quinto aniversario de los ataques y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) y miembros de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso con el Ejército resguardaron el basurero municipal a cielo abierto de Tepecoacuilco.

El tiradero está a menos de 10 minutos en vehículo desde Iguala sobre la carretera estatal que comunica con Huitzuco.

Según información proporcionada en el lugar, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) llegaron al sitio desde el domingo, y ayer la zona estaba resguardada por al menos una docena de soldados fuertemente armados, en dos patrullas que eran visibles desde la carretera.

Fuentes extraoficiales de la Secretaría de Gobernación (Segob) indican que la operación en el basurero municipal de Tepecoacuilco se hizo “en coordinación con la Comisión Presidencial a partir de información que recibimos”, y la diligencia judicial está a cargo de la FGR.

En la zona se observaron cuatro acordonamientos con cinta amarilla en la que se leía “PGR Criminalística”. Una fue colocada en la reja de ingreso al tiradero, que está a menos de 10 metros de la carretera estatal, y otras tres a unos 30 metros en tres brechas distintas que hay al ingresar al lugar.

Un militar que estaba al mando de apellido De la Cruz, al que se le presentó una identificación de prensa y le tomó fotografías, informó que sólo estaban dando seguridad y resguardando la zona para evitar el ingreso de personas, y que los encargados de las indagatorias no estaban, “a nosotros por seguridad y para no contaminar el área nos dejaron aquí y aquí vamos a permanecer, y la orden es que no dejemos pasar a nadie”.

El soldado que estaba a mando comunicó al reportero vía telefónica con un Mayor, quien dio la misma información, y dijo que los encargados al respecto son la FGR y la Comisión para la verdad y acceso a la justicia.

En la tarde el Alcalde priista de Tepecoacuilco, Ignacio Ocampo Zavaleta, confirmó el aseguramiento del basurero, y dijo que no fue notificado pero sí estaba enterado de que la investigación la realiza la Comisión que encabeza el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas.

Reconoció que las indagatorias son con secrecía y hermetismo y ofreció dar todas las facilidades como presidente municipal para el desarrollo de las investigaciones, sin que tenga mayor información. Mencionó que hay la disposición de su gobierno de coadyuvar totalmente en las investigaciones.

Del depósito de los residuos sólidos dijo que su municipio ya busca alternativas para tirar la basura durante el tiempo que dure la diligencia.

El tiradero está a menos de 10 minutos de la cabecera municipal de Iguala, entre el crucero de Rancho del Cura y la cabecera municipal de Tepecoacuilco, y según los registros de El Sur, este sitio no fue incluido en las investigaciones ni mencionado en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida hace casi cinco años.

De acuerdo con una de las cuatro líneas de investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que han demandado los padres de los 43 desaparecidos, un grupo de poco más de 20 alumnos que iba en el autobús que fue interceptado en el Palacio de Justicia de Iguala fue llevados hacia Huitzuco y en esa ruta está el basurero.

Asimismo, los únicos cuatro municipios de los 16 que tiene la zona Norte en los que no fueron desarmados sus policías en 2014 luego del caso Ayotzinapa son los asentados en esta misma ruta: Tepecoacuilco, Huitzuco, Atenango del Río y Copalillo.