Han sido liberados 16 presos políticos, informa la titular de la Segob

Actualmente se revisan otros 368 casos de personas que podrían haber sido privadas de la libertad por su manera de pensar o su postura política, señalan

noroeste.com

08/01/2019 | 07:23 AM

Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que en diciembre pasado fueron liberados 16 presos políticos y que actualmente se revisan 368 casos más. La funcionaria federal informó que se creó una mesa especial para revisar los casos de personas que han sido privadas de su libertad injustamente.

"Muchos no han tenido ni siquiera una sentencia después de muchos años, porque los jueces no tienen manera de condenarlos, porque no tienen elementos y evidencias necesarios", explicó.

"Si algo que ha tenido la población en todo este tiempo es rezago en impartición de justicia, queremos todas estas personas tengan respuesta por parte del Estado, queremos hacerlo con celeridad", expuso.

Sánchez Corderó comentó que en la mesa de análisis que revisa los casos hay personal penitenciario, representantes de Fiscalías, abogados, organizaciones sociales y especialistas.

La funcionaria federal destacó que los primeros casos en revisión son federales.

"Entre los casos en revisión hay ambientalistas que se opusieron al fracking en Puebla, gente humilde que no tuvo derechos a un defensor público y mujeres indígenas [...] No podemos permitir que la protesta social sea criminalizada", señaló.

En su oportunidad, el Presidente Andres Manuel López Obrador dijo que el objetivo es que no haya presos políticos y que ningún ciudadano sea víctima de represalias por su manera de pensar y su postura política.

El mandatario nacional afirmó que se revisarán todos los casos, desde mujeres, ambientalistas, maestros, dirigentes sociales y políticos.

"El objetivo principal es que no haya presos políticos, que ningún ciudadano sea víctima de represalias por su manera de pensar, por su postura política, que no se utilice ninguna institución del Estados para afectar a los ciudadanos de manera injusta, que no se fabriquen delitos a opositores, a adversarios", sostuvo el político tabasqueño.