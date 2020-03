HarÃ¡ Club Rotario CuliacÃ¡n Sol musical con causa

ESCENA

Hará Club Rotario Culiacán Sol musical con causa

Arte Interactivo Sinaloa y el Club Rotario Culiacán Sol presentarán Vaselina, con la participación de 34 artistas, el 15 de marzo, en el MIA

Nelly Sánchez

05/03/2020 | 12:11 AM

El musical Vaselina, uno de los más conocidos y representados desde que se creó, en 1972 en Estados Unidos, se llevará a la escena el 15 de marzo, en el Modular Inés Arredondo, a las 19:00 horas con una causa: donar mil lentes a niños de escasos recursos.

Esta labor la hace el Club Rotario Culiacán Sol y el colectivo Arte Interactivo Sinaloa se unió para crear este montaje en el que participan 34 artistas sinaloenses en escena, para interpretar canciones como Fredy mi amor, Iremos juntos, Irremediablemente fiel a ti, en español.

Glenda García comentó que el colectivo está integrado por cinco artistas en diferentes disciplinas, danza, música, pintura, artes plásticas y teatro, y como cuatro de ellos son maestros y una mamá de alumno del Instituto Bilingüe Jean Piaget, decidieron sumarse a la causa, del Rotario que preside la también directora de la institución educativa.

"La causa es donar mil lentes a niños de bajos recursos, el eslogan es Ver bien para aprender mejor, en noviembre Club Rotario hizo una función con causa con José Manuel Chu y con Arte Interactivo, en ese momento fuimos patrocinadores y ahora nos toca hacer la producción artística y Rotario se hará cargo de la parte de los donativos", explicó García.

En el musical participan músicos, bailarines, actores y coros, entre los cuales se encuentran cinco alumnos de Jean Piaget.

"Arte interactivo se caracteriza por ser una empresa en la que cada codirector desempeña una disciplina artística diferente, en esta ocasión nos juntamos los cinco para este evento y cada quien trabaja en su área, nosotros a través de audiciones juntamos el elenco", dijo.

"La idea es apoyar al talento sinaloense, impulsarlos, que son jóvenes, y a los niños que serán beneficiados para que puedan ver mejor, y suba el rendimiento escolar y de vida, que va a mejorar con este apoyo de Club Rotario".

Cinthia Guzmán, responsable de la escenografía e iluminación dijo estar emocionada porque Arte Interactivo es un grupo joven que inició el año pasado.

"Y que ahora surja esta oportunidad, con más de 30 artistas sinaloenses en escena, con un objetivo, una causa noble, colaborar con Club Rotario Culiacán Sol, que tiene tanta trayectoria, es muy importante para nosotros", apuntó.

"Además, dar oportunidad a otros nos hace sentir muy bien y fomentar el arte nos hace crecer como personas, estos son eventos en los que las personas se pueden integrar, es algo que aporta Arte Interactivo a la sociedad".

"Formar parte del coro de esta obra y la verdad me emociona mucho porque me gusta cantar y se me hace muy padre que los maestros nos den la oportunidad de participar en proyectos así de grandes y nos consideren para formar parte de eso, porque nos da experiencias fuera de la escuela y que nos alimentan el talento".

Mónica Ramírez Sánchez

17 años

"Desde el momento en que empezaron a comentarnos de esta obra dije quiero ser parte de ella porque me emociona mucho este tipo de proyectos, porque jamás había tenido esta oportunidad".

Alejandra Hurtado Rivera

15 años

LOS BOLETOS

Los boletos tienen un costo de 250 pesos y 230 pesos y están a la venta es en Jardín Botánico. Para mayor información pueden comunicarse al teléfono 6672 92 08 47.