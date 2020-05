Hard Rock Stadium de los Delfines de Miami serÃ¡ un autocinema durante la cuarentena

Los Dolphins de Miami, el equipo floridano de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL), anunció este martes que planea convertir temporalmente su coliseo Hard Rock Stadium en autocine, como una opción para salir de casa, entretenerse y mantener seguras y la vez distantes a las personas.

Según el sitio web de los Dolphins, "el destino de entretenimiento global ahora contará con un teatro al aire libre y con autocine" dentro del Hard Rock Stadium, que acomodará hasta 230 automóviles en su enclave de Miami Garden.

Dentro de la programación se contempla "enfrentamientos selectos" de los Dolphins a lo largo de sus 54 años de historia, además de películas clásicas, ceremonias de inauguración y otros eventos, citó vanguardia.com.

"Hemos pasado varias semanas planeando esto para poder ofrecer a las personas una opción segura para salir y disfrutar de películas, contenido clásico de los Dolphins, conciertos y celebrar a los graduados de 2020", dijo el vicepresidente y CEO del equipo, Tom Garfinkel.

