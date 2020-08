Harry Maguire se defiende por riña en Grecia; pensó que lo estaban secuestrando

MANCHESTER.— Harry Maguire defendió el jueves sus acciones en Grecia, que llevaron a que se le acusara de agresión a un policía e intento de soborno. El capitán del Manchester United aseguró que pensaba que se le estaba secuestrando y que su vida corría peligro

Maguire recibió una sentencia suspendida de 21 meses en una corte de Grecia el martes, pero se le concedió un nuevo juicio tras una apelación exitosa.

El defensa central habló por primera del incidente en la isla de Mykonos, durante una entrevista para la BBC. Dijo que policías vestidos de civiles lo sacaron a tirones a él y a un amigo de una camioneta en la que viajaban, y los comenzaron a golpear.

“Lo primero que pensé fue que nos estaban secuestrando. Nos hincamos, pusimos las manos en alto y comenzaron a golpearnos”, dijo Maguire. “Golpearon mi pierna diciendo que mi carrera está acabada: ‘No más futbol. No volverás a jugar’”.

“I feared for my life”

Manchester United captain Harry Maguire tells the BBC he thought he was being kidnapped when he was arrested in Greece last weekhttps://t.co/S3rZorWbMe pic.twitter.com/UcNHLMTQwa