Exposición

Harry Potter: La exposición más grande del mundo llegará a Latinoamérica dentro de poco

Latinoamérica por fin tendrá la oportunidad de ser testigo de la exposición más grande que existe sobre 'Harry Potter', ya que Warner Bros. anunció sus planes de expansión para la muestra y entre ellos figura esta región del mundo

Noroeste / Redacción

Buenas noticias para los amantes de Harry Potter en México, ya que hace poco se anunció que Harry Potter: The Exhibition llegará a Latinoamérica en 2022, informa Sensacine México.

Se trata de una muestra de magnitudes sorprendentes, ya que abarca casi 1,400 metros cuadrados y en donde se recrean algunos momentos de la saga escrita por J.K. Rowling, se exhiben trajes y utilería original que se utilizó en las películas, además de haber figuras de los personajes y muchos escenarios en los que seguramente sentirás que estás en el Wizarding World.

Diversos objetos utilizados en las películas son parte de Harry Potter: The Exhibition.

Y es que solamente 21 países han albergado Harry Potter: The Exhibition, pero ahora el plan es llevarla a muchos más lugares, además de acrecentar la colección de objetos que la integran.

“Los visitantes podrán ver de cerca la utilería auténtica y el vestuario original de las películas de Harry Potter y Animales fantásticos, mientras se involucran en entornos e instalaciones innovadores, asombrosos y mágicos en esta experiencia inolvidable”, menciona el comunicado con el que se revelan algunos de los detalles sobre lo que se pretende hacer con este proyecto.

No importa si eres de Gryffindor como Harry (Daniel Radcliffe), de Slytherin como Draco (Tom Felton) o de cualquier otra casa del Colegio Hogwarts, esta experiencia es única en su tipo, ya que Warner Bros. está detrás de ella: “Harry Potter: The Exhibition promete redefinir el viaje experimental de entretenimiento a través de una narración y diseño ingeniosos que sorprenderán y deleitarán a todas las edades. Desde los misterios del castillo de Hogwarts hasta las payasadas de sus traviesos, pero brillantes estudiantes; desde atrevidos duelos hasta dragones y artes oscuras; desde el resplandeciente Gringotts hasta el magnífico Ministerio de Magia, la exhibición celebrará la magia, conectará a los fanáticos con una comunidad mundial de hechicería y revelará el arte y la artesanía detrás de las películas de gran éxito”.

Por ahora no se menciona si Harry Potter: The Exhibition tendrá una parada en México, ya que no se especifican los países de Latinoamérica por donde pasará, pero ya que en nuestro país, específicamente en la capital, hay antecedentes de diversos festivales relacionadas con Harry Potter, sin dejar a un lado la gran cantidad de Potterheads (fanáticos de la saga) que hay, no descartemos que anuncien las fechas y hasta se haga un evento muy concurrido, obviamente si el confinamiento ya ha terminado.

Recordemos que el rodaje de Animales fantásticos 3 está en marcha, con todo y que Johnny Depp fue despedido del papel de Gellert Grindelwald, por lo que Mads Mikkelsen llegó al relevo, lo que indica que veremos algunos cambios en esta entrega que estará ambientada en Brasil, aunque verdaderamente ha tenido sus complicaciones, ya que incluso se ha tenido que posponer en un par de ocasiones debido a la reescritura del guion. Y es que Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald no fue el éxito que el estudio esperaba, por lo que había que hacer ajustes para tratar de enderezar el camino de las precuelas que no han podido emular el fenómeno que representan las cintas de Harry Potter.