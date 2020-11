Harry Styles, el primer hombre en la portada de Vogue

El cantante, que para la edición de diciembre luce un vestido de encaje de Gucci, habla de su gusto por disfrazarse desde que era un niño

Noroeste / Redacción

El cantante Harry Styles ha tenido el honor de ser el primer hombre que aparece en solitario en la portada de la revista Vogue en el número de diciembre de la edición estadounidense, para la que ha posado con un vestido de encaje de Gucci que le sienta como un guante.

“Con la moda sucede lo mismo que con todos los demás aspectos de tu vida: cada vez que dices ‘esto no’, lo único que estás haciendo es limitarte a ti mismo”, revela sobre su interés por la ropa independientemente de que haya sido diseñada pensando en hombres o en mujeres.

“Nunca me paro a reflexionar lo que eso quiere decir”, añade sobre sus gustos en la entrevista que ha concedido a la publicación.

El estilo del cantante ha ido evolucionando desde que abandonó el grupo One Direction, en el que su aspecto y el de sus compañeros era controlado hasta el más mínimo detalle para que apelara en todo momento a su base de fans compuesta principalmente por adolescentes.

LA PASIÓN POR DISFRAZARSE

La pasión por disfrazarse que su madre le inculcó en la infancia ha dado pie a su actual interés por la moda como una forma más de expresión con la que además puede divertirse.

“La gente a la que he admirado siempre en esta industria, da igual que fuese Prince o David Bowie, o Elvis, Freddie Mercury y Elton John, todos tenían en común que montaban un gran espectáculo. De niño, era algo que me fascinaba. Ahora me pongo cualquier prenda y da igual lo extravagante que sea, nunca me siento ridículo”, afirma.