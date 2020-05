Harry Styles prepara video de Watermelon Sugar

El cantante es tendencia en redes sociales gracias a que se filtraron una imágenes de la filmación del video del tema que estrenó en noviembre del año pasado

Noroeste / Redacción

Los seguidores de Harry Styles fueron sorprendidos con unas imágenes de lo que parece ser la filmación del videoclip de su más reciente sencillo Watermelon Sugar.

En las imágenes se ve al cantante en la playa junto a un grupo de modelos y con una sandía, las fotografías fueron compartidas por las redes sociales de MTV Latinoamérica.

Cabe destacar que la versión en audio se estrenó hace cinco meses en plataformas digitales, en Youtube la canción acumula más de 34 millones de reproducciones. Watermelon Sugar es uno de los temas de su reciente disco Fine Line.

Cabe mencionar que las fotos no son recientes, pues ya habían sido publicadas por diferentes medios de comunicación en febrero de este año, algunos aseguran que las tomas fueron en una playa de Malibú.

“VAMOS A TENER EL VÍDEO de "Watermelon Sugar" OMG, HARRY EN LA PLAYA CORRIENDO, COMIENDO SANDÍA MIENTRAS USA ANTEOJOS DE CORAZONES, VESTIDO DE AMARILLO CREO QUE MI CORAZÓN NO RESISTE TANTO”, publicó la cuenta de twitter @bestpicscouple.

Algunas otra publicaciones de twitter aseguran que el video del tema del ex integrante de One Direction saldrá en junio, aunque aún no hay una declaración del artista al respecto.