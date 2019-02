Hasta 7 horas tardan en Culiacán para pagar predial en los últimos días de pronto pago

Mañana se termina el 10 por ciento de descuento que otorga el Ayuntamiento a quien paga antes del 28 de febrero, es por eso que cientos de personas hicieron filas para acceder a este beneficio

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Desde las 9:00 horas estuvo Miguel esperando pagar el impuesto predial en el Ayuntamiento de Culiacán, ya casi eran las 15:00 horas, y apenas iba a imprimir el recibo que constata que puede acceder al descuento de jubilado que le condona el 80 por ciento del pago del predial.

En realidad Miguel no iba a tardar lo que tardó, sin embargo, platica que cuando llevaba la mitad de la fila, tuvo que salirse de ella dado que un trabajador del Ayuntamiento se le acercó, y le dijo que le faltaban una serie de documentos para poder acceder a los distintos descuentos.

“Ya me hubiera ido yo creo, pero me salieron que ocupaba el acta de matrimonio, porque la casa está a nombre de mi esposa, yo ni sabía, y pues tuve que sacar el papel y formarme de nuevo, ya estoy aquí desde la nueve de la mañana, y mínimo me voy a echar dos horas más acá, porque apenas y me van a dar el papel donde dicen que sí somos jubilados mi esposa y yo”, explicó.

Blanca, es una contribuyente que pagará el predial de una vivienda por habitar, tendrá el 50 por ciento de descuento, y 10 por ciento más por pronto pago, beneficio que termina el día de mañana.

Conversa que el trámite es demasiado lento, lleva desde las 11:00 horas haciendo fila, apenas le darán el recibo para que pague el impuesto, ya que corroborará que sí acredita el 50 por ciento de descuento por habitar la vivienda.

Añade que si bien entiende que es necesario que el Municipio actualice el padrón de contribuyentes, ya que muchos recibían descuentos sin acreditarlo, no hay nadie que informe nada, además, que no dan prioridad a personas con alguna discapacidad física, gente que no puede hacer fila de una manera sencilla como cualquier otra persona.

“El problema es que pierdes tiempo porque no sabes a dónde vas, cuando llegas no hay nadie que te oriente, no hay letrero, no sabes en qué fila formarte, no sabes si traes los documentos adecuadamente, hay mucha gente que a la mitad del camino los regresaron”, comparte.

“Lo más sorprendente es que estamos todos haciendo fila al mismo tiempo, y me refiero a los adultos mayores, gente embarazada, ciegos, gente que no puede caminar, que viene en muletas, en andaderas, con bastones, sillas de ruedas; todos estamos haciendo fila por igual no hay consideraciones para nadie y tampoco hay servicios”, criticó.

El día de ayer Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de Culiacán informó que el descuento por pronto pago no se extendería más allá del 28 de febrero, por lo que mañana es el último día para acceder a este beneficio.

En lo que va del año se ha recaudado 216 millones de pesos por el impuesto predial, han sido más de 100 mil contribuyentes los que han acudido al Ayuntamiento para realizar sus respectivos pagos.