Hasta el momento no hay nada que implique a Calderón en indagatoria de García Luna: AMLO

El titular del Poder Ejecutivo federal afirma durante su conferencia de prensa matutina, que en caso de que Estados Unidos requiera información sobre el ex presidente, ésta se daría en el marco de los convenios de colaboración que existen con dicho país

Noroeste / Redacción

05/05/2020 | 10:36 AM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que no existen elementos para investigar a Felipe Calderón Hinojosa, por lo que la única vía para juzgarlo, sería a través de una consulta popular, porque "hasta el momento no hay nada que pueda implicar al ex mandatario".

"Abrir nosotros una investigación en contra de Felipe Calderón tendría que ser a partir de una consulta ciudadana, no sólo para su caso, que se le pregunte a la gente sobre abrir juicios a los ex presidentes del periodo neoliberal, de Salinas a Peña, pasando por Zedillo, Fox y Calderón, pero eso lo tendría que decidir la gente", dijo el político tabasqueño.

El mandatario nacional recordó que existe "una investigación en Estados Unidos, según sabemos no es en contra del ex Presidente Felipe Calderón, el que está detenido es el secretario de Seguridad Pública en el Gobierno de Calderón, el señor García Luna".

"Si en sus declaraciones lo implica al ex Presidente Calderón sería otra cosa, pero hasta el momento no hay nada que yo sepa que con el caso de García Luna se pueda implicar y juzgar al ex Presidente Calderón", aseveró López Obrador, además que consideró que quien tenga información sobre este tema, como algunos periodistas, podría aportarla.

El titular del Poder Ejecutivo federal afirmó durante su conferencia de prensa matutina, que en caso de que Estados Unidos requiera información sobre el ex presidente, ésta se daría en el marco de los convenios de colaboración que existen con dicho país.

"Pero no nos adelantemos, esperemos a que termine el juicio y y vamos a actuar siempre con rectitud, aunque se trate de nuestro adversario, aunque entre otras cosas el ex presidente Calderón nos hayan robado la Presidencia", abundó el Presidente.

"Lo que hay ahora hay un debate sobre este tema y en mi opinión producto de que el ex presidente Calderón, en uso de sus derechos, está participando abiertamente en política y eso genera una reacción, enrarece el ambiente", indicó el mandatario nacional.

"Pero todos debemos actuar con responsabilidad, no hacer juicios sumarios, esperar a que sean los hechos, sea la realidad la que se imponga, y no optar por la calumnia, no promover lo que se hacía antes de fabricar delitos, hacer un lado a los adversarios acusándolos de cualquier cosa para deshacerse de ellos", comentó el político tabasqueño.

López Obrador pidió ayer a las autoridades judiciales de Estados Unidos, que investiguen y “lleguen al fondo” en el caso Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante el Gobierno de Calderón Hinojosa.

El titular del Poder Ejecutivo federal aseguró que durante el periodo donde García Luna fungió como titular de Seguridad Pública Federal, fue cuando se realizó el operativo “Rápido y Furioso”, mediante el cual se introdujeron -en un acuerdo entre autoridades de ambas naciones- armas al territorio mexicano, con la intención de rastrearlas y detectar a bandas de narcotraficantes en México.

Durante su conferencia de prensa matutina, el Mandatario nacional solicitó que independientemente de los testimonios judiciales de quienes puedan estar involucrados, el Gobierno de Estados Unidos debería investigar, también, a los funcionarios de la Administración para el Control de Drogas (DEA), de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

“Todos los que intervinieron durante este periodo, porque sin duda hubo cooperación, trabajaron juntos”, insistió el Presidente, quien dijo que el caso “amerita una investigación de fondo”, ya que no hubo solo corrupción, sino también asociación delictuosa entre gobiernos o entre funcionarios de dos administraciones: la de George W. Bush y Barack Obama.

“Todo esto debe de ser analizado, sin aspavientos, nada más justicia porque sí es grave todo lo que sucedió […] porque había asesinatos de grupos se violaron derechos humanos, desapariciones, todo eso, afectando a muchos mexicanos, masacres, y escenas verdaderamente deleznables”, abundó el político tabasqueño.

“Fue cuando llegaron a un acuerdo entre gobiernos para que se introdujeran armas de Estados Unidos a México, armas que se usaron para asesinar a personas […] es muy lamentable que un secretario de Seguridad Pública esté al servicio de un grupo de la delincuencia organizada, eso fue terrible, independientemente de si había complicidad hacia arriba o no”, señaló el Presidente.

“Y ponía el ejemplo de ‘Rápido y Furioso’, la entrada de armas. Imagínense eso, cómo un gobierno permite, además, en secreto, que entren armas, y que se entreguen armas a bandas y que el supuesto operativo se les vaya de control y ocasionen daños a personas que fueron asesinadas”, añadió López Obrador.

“Sí hay que ver y luego de la acumulación de dinero. ¿Cómo es que nadie se entera del manejo de cientos miles de millones de pesos, de residencias en el extranjero de gran lujo? Investigarlo de fondo”, cuestionado al respecto de si EE.UU. debería investigar al presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien ayer domingo 3 de mayo negó que su Gobierno tuviera conocimiento de los nexos entre García Luna y el crimen organizado.

Lo anterior después de que en una entrevista con la revista Proceso, la ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, reveló que el Gobierno estadounidense recopiló rumores e información de la relación de Genaro García Luna con el Cártel de Sinaloa.

“Actué con determinación contra el crimen organizado y recibí amenazas por ello, jamás hubiera permitido que ningún funcionario con vínculos como esos siguiera en el gobierno”, aseguró Calderón Hinojosa en su cuenta oficial de la red social Twitter.

En serie de tuits, el ex mandatario nacional cuestionó el porqué la Iniciativa Mérida, de la que era responsable Jacobson, dotó de armamento, tecnología de inteligencia, equipo y aeronaves a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, si es que el Gobierno de Estados Unidos sabía de vínculos ilícitos del titular de la SSP.

“El departamento de Estado estaba obligado a cerciorarse de que el equipo militar […] no fuera utilizado para favorecer y facilitar el trasiego de drogas […] Sería absurdo suponer que, sabiendo sus supuestos nexos, hubieran dado ese apoyo multimillonario a la SSP”, aseveró Calderón Hinojosa.

El ex presidente indicó, también, que la cooperación entre su Gobierno y el de EE.UU. alcanzó niveles sin precedentes.

“Todas las dependencias mexicanas vinculadas al tema estaban autorizadas a interactuar con autoridades de Estados Unidos”, escribió.

Después de destacar que la estrategia de Seguridad de su Administración no recaía de una sola persona, Calderón Hinojosa concluyó que si Estados Unidos hubiera tenido información procesable, ésta tendría que haberse comunicado a su Gobierno, lo que sin embargo, según el ex mandatario nacional, no ocurrió.

La ex embajadora de Estados Unidos en México declaró el 3 de mayo, que nunca vio “ninguna información corroborada de participación en el tráfico de drogas” de García Luna.

“En un ambiente de muchos rumores, uno siempre es cauteloso al trabajar con funcionarios”, dijo Jacobson en su cuenta de Twitter.

“No hay historia de fondo o conspiración de ‘porqué ahora’. Las mismas respuestas las di hace meses cuando fue detenido”, tuiteó la diplomática estadounidense, quien reveló a Proceso que las autoridades de su país reunieron rumores e información de la supuesta relación que tenía García Luna con el Cártel de Sinaloa.

Quien fungiera como embajadora de EE.UU. en México, de mayo de 2016 a mayo de 2018, señaló que la información que recopiló su país sobre el ex titular de la SSP de México, provenía de funcionarios mexicanos que recibían y tenían sobre la supuestos actos de corrupción de García Luna.

No obstante, la ex embajadora negó al semanario mexicano que Estados Unidos haya incurrido en omisiones por no haber actuado en su momento contra el entonces miembro del gabinete de Calderón Hinojosa.

“El gobierno mexicano sabía tanto como nosotros y nunca tomó acciones en su momento y por ello encuentro un poco ingenuo culpar a Estados Unidos de no tomar medidas”, señaló Jacobson.

El ex funcionario federal mexicano -que fue detenido el 9 de diciembre, en Dallas, Texas- está acusado de cuatro delitos: tres por supuestamente haber aceptado sobornos millonarios por parte del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de cocaína, y uno por dar falsas declaraciones a las autoridades para conseguir la naturalización estadounidense en el año 2018, de los cuales García Luna se declaró inocente.