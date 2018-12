Hasta los jornaleros ganan más que el mínimo: Diego Aguilar

El aumento del salario mínimo a 102.68 pesos diarios anunciado por el Gobierno federal para aplicarse a partir del 1 de enero solo es referencial dijo el ex líder nacional del Sintoiac

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ El aumento del 16 por ciento al salario mínimo anunciado por autoridades federales para quedar en 102.68 pesos a partir del 1 de enero solo es referencial, porque en México hasta los jornaleros ganan más que eso, consideró Diego Aguilar Acuña.

El ex secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores, Obreros de la Industria, Agrícolas y Campesinos manifestó que el incremento salarial acordado seguirá siendo insuficiente y que solo es referencial, porque nadie gana eso.

“Ya no hay quien pague el mínimo, con los 106 pesos (sic) que se están proponiendo, nosotros tenemos contratos colectivos que tienen 140, 150 pesos el mínimo y hay gente que hace dos jornadas en ocho horas y son arriba de 250, 300 pesos diarios que gana, ya no hay quien gane el mínimo, porque no es suficiente”, manifestó.

Diego Aguilar Acuña, ex secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores, Obreros de la Industria, Agrícolas y Campesinos

El también ex Diputado federal en par de ocasiones sostuvo que cuando se habla del salario mínimo, es para fines regulatorios y referenciales en temas como los impuestos.

“Es referencia para el pago del Seguro Social, para el Infonavit, pero ya hay convenios y se ha mejorado, incluso se habla de 90 puntos para tener derecho a una vivienda, en la cuestión de las pensiones es acumulativo, entonces es cuestión de automedirse y ser propositivo en las cosas”, dijo.

Aguilar Acuña consideró que el aumento del salario mínimo para fijarse en 102.68 pesos fue acordado con el sector empresarial solo para ser un nivel regulatorio.

“Obviamente ellos tienen pagos en sus empresas más elevado que la propuesta, lamentablemente, y yo así lo veo, es para los pagos de los impuestos, etcétera, porque si ganas 500 pesos te van a cobrar impuestos por ganar 500 pesos”, dijo.

El ex dirigente sindical reiteró que el aumento del salario es insuficiente, porque el costo de la vida aumentó y la cifra acordada se sigue quedando corta.

El ex legislador pidió a los diputados sinaloenses luchar por un mejor presupuesto para el campo, porque la reducción planteada pudiera dejar repercusiones negativas en el eslabón más débil de la cadena productiva en el campo, que son los jornaleros.