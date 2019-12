'Hasta para fabricar delitos son malos', le dice Rosario Robles a la FGR en carta

La ex funcionaria federal sostiene que si comprueban que ella vivió en el domicilio que se le atribuye, se declararía culpable

Rosario Robles Berlanga, ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, dijo este martes que si se comprueba que ha vivido en la dirección presentada en una licencia de conducir, presuntamente falsa, se declararía culpable.

A través de una carta publicada en su cuenta de la red social Twitter, y enviada al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, la ex funcionaria federal dijo que "hasta para fabricar delitos son malos", debido a que aseguró, la dirección de la licencia para conducir no existe.

"Si la Fiscalía a su cargo demuestra que la supuesta fake licencia existe, yo me declaro culpable, pero si no, le pido que actúe con todo el peso de la ley contra quien ha actuado con dolo y también algo muy sencillo: que se procure justicia y no venganza por consigna", manifestó Robles Berlanga en su misiva.

La ex funcionaria federal exigió a Gertz Manero "que se procure justicia y no venganza por consigna", argumentando que se ha emprendido una "guerra jurídica" contra su persona, en donde se le ha tratado "como una enemiga a la que hay que aniquilar".

Robles Berlanga, quien está acusada del delito del uso indebido del servicio público, señaló que "es ridículo que se pida y decida privarme de la libertad con el argumento de que hay riesgo que evada la acción de la justicia sin presentar ninguna pruebas que lo demuestre, violando con ello el debido proceso y la presunción de inocencia, garantías fundamentales".

"Usted sabe que siempre tomo el toro por los cuernos y no me escondo, por eso me presenté al citatorio judicial, porque soy inocente", recalcó la ex funcionaria federal, quien afirmó que no hay nada que acredite que se ha enriquecido al amparo del servicio público, "ese es mi mayor orgullo: lo poco que tengo es producto de mi trabajo", dijo.

El pasado 22 de octubre, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, resolvió que la prisión preventiva oficiosa era la medida más idónea y proporcional para garantizar la comparecencia de Robles Berlanga, en el proceso que se le sigue en su contra, dado que su defensa ha sido “mentirosa” sobre su domicilio.

La ex funcionaria federal compareció ese día en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur. Durante la audiencia, el juez Delgadillo Padierna no dió la voz a las partes, ni hubo debate, sólo argumentó su decisión ante la ex titular de Sedesol y Sedatu, sus abogados y el Ministerio Público Federal.

La postura de la FGR es que se debía ratificar la prisión preventiva justificada a Robles Berlanga, porque dicha medida impide el encubrimiento y la impunidad. La institución cuyo titular es Alejandro Gertz Manero aseguró que existen elementos que obligaban a Delgadillo Padierna a negarle la libertad provisional a la ex funcionaria federal, entre ellos que mintió sobre su verdadero domicilio.

“Cuando ese imputado ha declarado falsamente ante un juez federal, que ha habitado los últimos veintidós años de su vida en un domicilio, y con pruebas públicas irrefutables se demuestra que esa afirmación es falsa, el peligro de sustracción y la necesidad de la prisión preventiva es justificada y obligatoria por ministerio de ley”, expuso la Fiscalía en un comunicado.

“Si, además en este caso, el máximo de la pena de los delitos patrimoniales que más han agraviado a la población más necesitada de esta nación es de 21 años; todos estos elementos obligan a ratificar la decisión del Juez que determinó la prisión preventiva justificada, la cual está impidiendo el encubrimiento y la impunidad de quienes posiblemente se coludieron en esta maquinación”, abundó la FGR.

La Fiscalía afirmó que el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) establece que la falsedad de un imputado, al señalar su domicilio, constituye una presunción de riesgo de fuga y, por lo tanto, procede la prisión preventiva justificada.

Durante las últimas semanas, la defensa legal de Robles ha acusado que el juez la sometió a la prisión preventiva justificada con base en una licencia de conducir falsa que ella no tramitó y que fue emitida con una fotografía tomada de internet.

La existencia de este documento de identidad aparece señalado en un informe del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), órgano de inteligencia de la FGR, en el cual se basó el juez Delgadillo Padierna para enviar a Robles Berlanga al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde se encuentra sujeta a prisión preventiva por el presunto desvío de 5 mil 73 millones de pesos en el caso de la llamada “Estafa Maestra”.

“Sobre este tema, los litigantes en el asunto han declarado falsamente y de manera constante ante los medios, descalificando dolosamente los documentos legales; ratificando también las declaraciones falsas del imputado; ante todo lo cual el silencio no debe mantenerse y, por ello, se informa sobre este particular”, respondió la FGR.

Ayer lunes 21 de octubre, Ricardo Paredes Calderón, Magistrado del Quinto Tribunal Unitario Penal de la Ciudad de México, dio 48 horas a Delgadillo Padierna para determinar de nueva cuenta si Robles Berlanga, debe continuar en prisión o llevar en libertad su proceso por ejercicio indebido del servicio público.

El titular del tribunal federal resolvió que debe reponerse en una audiencia el procedimiento mediante el cual se determinó la medida cautelar a la ex funcionaria federal, ya que el juez Delgadillo Padierna, dijo, no analizó que fuera idónea, proporcional y menos lesiva la prisión preventiva justificada impuesta.

La primera prisión preventiva justificada dictada a la procesada, fue dictada durante la audiencia inicial del 8 de agosto, cuando la Fiscalía General de la República señaló que no la pediría y el juez Delgadillo Padierna afirmó que eso era “insólito”.

Mientras que la segunda, fue dictada en la audiencia de vinculación a proceso llevada a cabo el pasado 13 de agosto, cuando el Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur decretó enviar a Robles Berlanga a Santa Martha Acatitla, donde se encuentra sujeta a prisión preventiva.

El pasado 15 de octubre, la ex titular de la Sedesol y Sedatu, se declaró inocente de las acusaciones en su contra, y pidió justicia al magistrado federal Paredes Calderón. Durante la audiencia de aclaración de agravios, Robles Berlanga afirmó que no tiene ningún interés en huir de la justicia, porque ni siquiera cuenta con los recursos económicos para hacerlo.

“El daño hecho a mi persona es muy grave, ya que debido a que el nuevo sistema de justicia penal acusatorio es muy reciente, la gente relaciona la prisión preventiva justificada con la culpabilidad. Se ve ya como una pena, sobre todo tratándose de una servidora pública”, abundó la ex funcionaria federal.

“Soy inocente, he actuado con respeto y confiando en el Poder Judicial, y, sin embargo, he sido sometida a una medida cautelar que debe ser excepcional y en este caso no se justifica. Su señoría, sólo pido algo a lo que tenemos derecho todos los mexicanos, que es justicia”, insistió Robles Berlanga.

El mismo 22 de octubre, a través de una carta, la ex titular de Sedesol y Sedatu manifestó al fiscal Gertz Manero que nunca ha mentido sobre la veracidad de su domicilio y que incluso en el mismo ha estado el actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Jamás he mentido sobre mi domicilio […] En todo este proceso me he conducido con estricto apego a las leyes y a la autoridad, confiando en la autonomía del Poder Judicial”, señaló Robles Berlanga en su misiva al titular de la FGR.

Les comparto carta que enviamos al titular de la @FGRMexico, Alejandro Gertz Manero, así como sus anexos que dan sustento a los argumentos expuestos 1/2 pic.twitter.com/NHPtPXpbDE — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) December 3, 2019

Aquí el complemento de los anexos 2/2 pic.twitter.com/WrYP9UZ28j — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) December 3, 2019

NOTIFICAN A ROSARIO ROBLES SOBRE JUICIO POLÍTICO

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión notificó formalmente ayer lunes 2 de diciembre por la noche, a Robles Berlanga, respecto al inicio de un procedimiento de juicio político en su contra. De esta forma, la denunciada cuenta con un plazo de siete días para comparecer, ya sea de forma personal o mediante escrito, teniendo como fecha límite el 11 de diciembre.

A través de un comunicado, la Cámara baja informó que en caso de que Robles Berlanga decida comparecer en persona, la Sección Instructora realizará el trámite correspondiente ante el juzgado que lleva la causa penal a la que se encuentra sujeta.

Asimismo, a partir de este 3 de diciembre se abre un periodo de 30 días naturales para la presentación de pruebas y para que la Sección Instructora realice su indagatoria, en tanto que a Robles Berlanga se le recordó que tiene derecho a acreditar un abogado para su debida defensa.

La Cámara de Diputados precisó que el procedimiento fue incoado por resolución de las Comisiones Unidas de Gobernación y Población y de Justicia, tomada en su reunión del pasado 28 de noviembre, con base en un proyecto emitido por la Subcomisión de Examen Previo.

Tras valorar los elementos de prueba aportados y los hechos narrados por los denunciantes, se encontraron procedentes dos denuncias que permiten presumir la responsabilidad de Robles Berlanga por diversas violaciones graves a los presupuestos de la Administración Pública Federal y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales.

"La decisión “fast track” de iniciar juicio político a mi mamá @Rosario_Robles_ confirma la venganza política en su contra. Sin una condena judicial de por medio, la @Mx_Diputados ya emitió una sentencia porque hay quien la quiere fuera del mapa político#JusticiaSiVenganzaNo", tuiteó Mariana Moguel Robles, hija de la ex funcionaria federal, desde la cuenta en Twitter de su madre.