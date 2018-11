Hasta que se liquide el adeudo de $3 millones, Venados de MazatlÃ¡n tendrÃ¡ agua: Alcalde

Hasta que se liquide el adeudo de $3 millones, Venados de Mazatlán tendrá agua: Alcalde

El Químico Benítez asegura que la familia Toledo buscó ayuda con Gobierno del Estado, pero que hay cero tolerancia

Sheila Arias

26/11/2018 | 10:59 AM

El Alcalde y el gerente de Jumapam mantienen su postura: el estadio Teodoro Mariscal seguirá sin agua y drenaje hasta que pague los 3 millones de pesos que se adeudan por estos servicios.

Ambos aseguraron la empresa propietaria del club durante meses evadió el pago, y que a través de tomas clandestinas evitó que se elevara su consumo debido a las obras de remodelación.

“El sábado en la noche el señor Toledo (concesionario) me llamó por teléfono, pero no le contesté porque no es la forma de atender el asunto que sabía desde hace días... Yo tengo el estudio de fechas atrás de su comportamiento de pago y es muy irregular y nos llamó la atención que los consumos dismininuyeron tanto”, comentó Luis Guillermo Benítez Torres, Presidente Municipal.

Y reveló que la familia Toledo pidió ayuda al Gobierno del Estado, incluso han recibido presiones y llamadas.

-- ¿Presiones de quién?

“De los empresarios, en lugar de venir acá, tocaron puertas en Gobierno del Estado. En diferentes direcciones, nos llamaron a ver si era posible que los consideremos, les dije 'cero tolerancias', está muy sencillo: que pasen a pagar, sino va a seguir clausurado”.

Al respecto, el gerente de Jumapam, Quel Galván Pelayo, aseguró que el estadio dejó de pagar, de acuerdo con sus históricos, a partir del inicio de las obras de remodelación, al menos, desde hace seis meses.

Que los recibos que debía pagar por 25 ó 28 mil pesos se les facturan hasta por 800 pesos.

Agregó que la toma clandestina detectada, del estadio les aseguran que el Gobierno del Estado la autorizó.

“Si es así, está bien, pero la que la hubieran regularizado y no lo hicieron”.

-- ¿Eso se hace para disminuir la cantidad de consumo y pagar menos?

“Es como si tuvieras un diablito de luz en tu casa, nomás que en este caso de agua”.

Ambos sostuvieron que, pese a las presiones de empresarios, el estadio Teodoro Mariscal seguirá sin agua ni servicio de drenaje hasta que pague o se acerquen a iniciar convenios para saldar los 3 millones de pesos.