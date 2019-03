Havana, de Camila Cabello, es la canciÃ³n digital mÃ¡s vendida de 2018

Havana, de Camila Cabello, es la canción digital más vendida de 2018

Registró 2 mil 600 millones de streams alrededor del mundo, el equivalente a 19 millones de copias vendidas

Noroeste / Redacción

Havana conquistó el mundo en el 2018. La canción de Camila Cabello con el rapero Young Thug fue el sencillo digital más reproducido del año.

Según la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI, por sus siglas en inglés), la canción de la cantante cubana-estadounidense registró 2 mil 600 millones de streams alrededor del mundo, el equivalente a 19 millones de copias vendidas, publicó excelsior.com.

La directora ejecutiva de la organización, Frances Moore, dijo este miércoles que Havana realmente fue el éxito sobresaliente del año.

El ímpetu detrás del tema continuó creciendo y creciendo a un ritmo extraordinario mientras encabezaba constantemente las listas de popularidad y lideraba los playlists.God's Plan de Drake y Shape of You de Ed Sheeran fueron los subcampeones.

La IFPI anunció la semana pasada que el rapero canadiense Drake fue el artista musical con mayores ventas a nivel mundial en el 2018.

EL TOP 10

Junto con "Havana", artistas latinos como Daddy Yankee y Luis Fonsi también hacen parte del top 10 de las canciones digitales más vendidas del 2018, citó telemundo51.com.

1.“Havana”, de Camilla Cabello con Young Thug: $19 millones.

2. “God’s plan”, de Drake.

3. “Shape Of You”, de Ed Sheeran.

4. “Perfect”, de Ed Sheeran.

5. “Girls Like You”, de Maroon 5 con Cardi B.

6. “Despacito”, de Luis Fonsi con Daddy Yankee.

7. “Be Apart”, de Tia Ray.

8. “Something Just Like This”, de The Chainsmokers y Coldplay.

9. “FRIENDS”, de Marshmello y Anne-Marie.

10. “Psycho”, de Post Malone con Ty Dolla $ign.