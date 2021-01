Hay aficionados que hacen un gran esfuerzo para pagar un boleto: Emmanuel Ávila

El tercera base considera que la campaña de la LMP tuvo gran nivel, pese a la reducción de extranjeros

Noroeste / Redacción

El estelar antesalista de los Diablos Rojos del México, Emmanuel Ávila, que recientemente terminó su participación en la Liga Mexicana del Pacífico con los Algodoneros de Guasave después de la primera ronda de playoffs, al segundo año de volver a la LMP, comentó cómo vivió esta atípica temporada.

- ¿Cómo se conjunto tan buen equipo para que, en su segunda campaña de regreso a la Liga Mexicana del Pacífico, Guasave alcanzará los playoffs?

“Con la llegada de Óscar Robles desde el principio y con la llegada de un staff de coaches muy sólido como Ramón Orantes, Carlos Gastélum, Carlos Sievers, Emmanuel Valdez, Trinidad Robles y los coaches de pitcheo Roberto Espinoza y Nathanael Reyes que ya estuvo con Diablos, creo que se conjuntaron bien ellos y con la llegada de Jesse Castillo que es un líder, y tu servidor siempre apoyando a todos los jóvenes, siempre les digo, aquí no es de nombres sino de hombres, que tengan ganas, que tengan hambre de triunfar y de salir adelante, como nos dijo Óscar Robles, desde el principio mucha gente pensó que Guasave iba a estar eliminado desde el inicio de la temporada y callamos muchas bocas”.

- ¿Qué le pareció a Emmanuel Ávila el nivel con la reducción de los extranjeros durante la temporada de la LMP?

“El nivel ha sido grande, el mexicano tiene demasiado talento, se están reflejando nuevas caras, un Luis Fernando Miranda que estuvo lanzado sobre las 95 millas y que fue nombrado Novato del Año con ocho juegos ganados, un Óscar Rojas que está sobre las 95 o 96 millas, al mexicano hay que darle la oportunidad porque tiene mucho para dar, el mexicano no le pide nada a nadie con todo respeto y se está viendo, en los jonrones, en las jugadas, un juego rápido, el mexicano debe tener más espacio, el extranjero es alguien importante en las organizaciones, siempre te ponen a competir a tope a siempre a buscar a estar al nivel de ellos. Creo que para futuras temporadas debe de seguir dándose la oportunidad al pelotero mexicano y no quedarnos con tres extranjeros, aumentarlos un poco más, pero Dios sabe porque pasan las cosas, si no se hubiese dado la reducción muchos jugadores mexicanos no hubieran figurado como lo están haciendo, se están renovando las caras, los extranjeros son un complemento importante y creo que unos seis podría ser un buen número, pero que se le siga dando la oportunidad al jugador mexicano”.

- ¿A lo largo de la carrera Emmanuel Ávila de quien ha recibido los mejores consejos ya sea en la Liga Mexicana de Beisbol o de la Liga del Pacífico?

“Yo recuerdo mucho a Ramón Orantes, es una persona que siempre la he respetado, lo aprecio bastante, él me ayudó demasiado cuando yo llegue a Mochis, siempre me dio muchos consejos al igual que Orrantia, sobre mi defensiva y ofensiva, en México 'El Borrego' me ayudó bastante, fueron unas estrellas jugando, Ramón Orantes una figura del beisbol. 'El Borrego' Sandoval un Salón de la Fama y los consejos que me dieron a mi ahora se los doy a los jóvenes, si yo puedo ayudar siempre lo voy a ser”.

- ¿Cuál es el compromiso que debe tener un jugador profesional con la afición que asiste a los parques de pelota?

“Hay aficionados que hacen un gran esfuerzo para pagar un boleto, a veces hay personas que van al día con lo que ganan, con mucho esfuerzo van a un estadio, llevan a su hijo, llevan a su esposa, y cómo crees que se irán a casa si un jugador se entrega al 50 por ciento, esas personas se van con un mal sabor de boca a su casa, porque de lo poco que ellos ganan van y lo invierten en ir a un estadio para vernos jugar al 100 por ciento, ése es el respeto que nosotros debemos de tener por ellos de entregarnos en cada juego y dar el 100 por ciento, jugar duro siempre, me acuerdo que yo en ocasiones he jugado jalado de las dos piernas, he jugado desgarrado y con jalones, y a veces me dicen cuando pego una rola, despacio, y digo no, si yo puedo dar un poco más lo voy hacer, jamás voy a ir trotando a una base, ese respeto es el que la gente se merece, recuerdo que en una ocasión hice una buena jugada y perdimos, pero cuando salimos del estadio se acercó mucha gente y me dijo, con esa jugada nos pagaste el boleto y sentí muy bonito, hasta se me enchino la piel, es el respeto a la gente, ser y dar un espectáculo”.