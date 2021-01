Hay ardor de morenistas que no lograron ser candidatos: Cuén sobre rechazo del Químico, Merary, Imelda y Yadira al PAS

El líder del Partido Sinaloense señaló esto luego de que figuras de Morena se manifestaron en contra de formar candidaturas comunes con el PAS, esto después de que Rubén Rocha Moya, candidato designado a la Gubernatura, dijo que había tal posibilidad

Antonio Olazábal

11/01/2021 | 10:21 AM

CULIACÁN._ Hay ardor de los morenistas que no lograron ser designados como candidatos a la Gubernatura por su partido, es por eso los ataques de algunas figuras de Morena luego de que Rubén Rocha Moya, elegido a contender por el Estado por el partido nacional, reconociera que había posibilidad de hacer candidaturas comunes con el Partido Sinaloense, afirmó Héctor Melesio Cuén Ojeda.

El pasado 9 de enero la Senadora Imelda Castro, el Presidente Municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, y diputadas federales de Morena, Yadira Marcos y Merary Villegas Sánchez, rechazaron la posible alianza con el Partido Sinaloense, que fundó y dirige Héctor Melesio Cuén Ojeda, el ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

El líder del PAS indicó que él no quiere meterse en dimes y diretes con las figuras de otros partidos, pero opinó que las críticas de estos políticos al Partido Sinaloense vienen por ardor, dado que no fueron elegidos para contender por la Gubernatura por Morena.

“A mí no me gusta hablar de la gente, respeto la vida interna de los partidos, la ropa sucia se lava en casa, sin embargo ellos salen a atacar, y si atacan, es por algo fundamental, hay ardor seguramente de esa gente de que no lograron ser los candidatos de ese partido político”, mencionó.

El ex Alcalde de Culiacán también criticó a los diputados locales que mostraron su desacuerdo a la posibilidad de candidaturas comunes con el PAS, y los invitó a realizar trabajo legislativo.

“Pero bueno ¿por qué nosotros vamos a pagar la factura? Se dieron una serie de cuestionamientos que yo puedo aclarar desde luego, pero no me interesa, la verdad cuando yo veo lo que expresan estas gentes, cuando veo la productividad de estas gentes, aquí en el congreso local, es increíble, no trabajan”, aseveró.

“Entren ustedes vean, cuántas iniciativas tienen que iniciaron ellos, cero, una, dos, la Diputada Angélica (Legisladora local del PAS) tiene 300, hay mucha diferencia, como dice el Presidente de la República, no somos iguales”, añadió.