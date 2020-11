Hay corrupción del gobierno de El Químico en caso Nafta: Torres Noriega

La ex funcionaria indicó que desde que llegó el morenista a la administración está amenazando con fincar responsabilidades, pero han sido puras palabras

Alma Soto

El Gobierno de Luis Guillermo Benítez Torres llegó, desde el primer momento, a negociar con Nafta Lubricantes, no a ver cómo estaba la situación legal para hacer la defensa jurídica del Municipio, advirtió Rosario Torres Noriega, ex Secretaria del Ayuntamiento.

"No había voluntad política, al contrario, ya tenía todo hecho, el convenio lo habían presentado, muy adelantaditos, no sé ni cuánto les iba a tocar, porque estamos hablando de corrupción, así, con todas sus letras", manifestó la ex funcionaria.

Reconoció que al inicio del periodo de Carlos Felton, del que formo parte, hubo omisiones en la defensa, por parte del Jurídico.

"Cuando nos percatamos de ello y muchas otras cosas y pedí una auditoría, pero ¿qué pasa? Quien tenía la responsabilidad de defender al Municipio todavía está trabajando con ellos, entonces si se tienen que fincar responsabilidades, que se haga", manifestó.

La ex funcionaria indicó que desde que llegó Benítez Torres a la administración está amenazando con fincar responsabilidades, pero han sido puras palabras.

Aseguró que ella tiene suficientes nedios de defensa en caso de que la demanden.