Hay denuncias de mandos de policías de casi todo Sinaloa: Diputado

Algunos casos, hasta por abuso sexual, dice el legislador del PT por Mazatlán

José Abraham Sanz

El diputado Mario Rafael González Sánchez señaló que mantiene carpetas abiertas de denuncias contra mandos de las corporaciones policiacas de casi todo el estado, a excepción de Ahome y Mazatlán, por temas variados como amenazas, no hacer su trabajo, abuso de autoridad y hasta abuso sexual.

“... tengo denuncias contra todos los secretarios, en el único que ahorita no he tenido problema ha sido el de Ahome, y con el de Mazatlán, no tengo ninguna carpeta abierta en contra de ellos”, señaló.

“Son carpetas que no puedo informar, porque ya están en la fiscalía, tanto del estado como de la federación; prácticamente unas por amenazas, otras por no hacer su trabajo, por abusos de autoridad y hay unas carpetas que tienen desde 2017 que son por abuso sexual”, señaló.

Uno de los ejemplos que el diputado González Sánchez subió al pleno en la sesión del jueves, fue el caso de la joven Giselle, quien estaba embarazada cuando fue asesinada por su ex pareja.

El legislador, presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia, criticó el actuar de la Policía Municipal por no realizar los trabajos de prevención necesaria.

“Es lamentable que una persona que esté al frente de una de las autoridades, que tiene que hacer su trabajo de prevención y de investigación, haga y diga que no se puede hacer nada, si no pueden que renuncien; nuestro trabajo tiene que ser transparente, y más en el área de prevención”, señaló.

“Primero la prevención es la que te da el evitar que haya un homicidio, la proximidad social se va a dar siempre la inhibición de los delitos”.

Cuando te dan una orden, agregó, un ordenamiento como el que se le dio al Secretario de Seguridad Pública de Culiacán para proteger a Giselle, debe acatarlo por lo menos en las primeras 72 horas, que son las más peligrosas.

González Sánchez sugirió que ya ha solicitado una investigación para ese caso y que ha sugerido que en caso de haber responsabilidad del capitán Oscar Guinto Marmolejo, el Alcalde de Culiacán debe destituirlo.

“... el Presidente Estrada Ferreiro tiene la documentación donde estoy solicitando la investigación , y si es correcto que lo separen de su cargo, eso lo solicité, no más simulaciones, es necesario que empecemos a cambiar y empecemos a trabajar. No más simulaciones, hagamos nuestro trabajo y evitemos que exista más violencia contra la mujer”, expresó.