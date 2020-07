Hay desabasto de medicamento para tratar a pacientes con Covid-19, denuncia Arcelia Prado

La secretaria general del Sindicato de Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud sección 44 Arcelia Prado Estrada señaló que los hospitales de la dependencia no cuentan con tocilizumab, que es un medicamento para tratar a pacientes con Covid-19, pero el IMSS e ISSSTE sí lo tienen

Karen Bravo

13/07/2020 | 12:28 AM

Los hospitales de la Secretaría de Salud no tienen tocilizumab, un medicamento que es utilizado para el tratamiento de pacientes graves con Covid-19, denunció Arcelia Prado Estrada, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud sección 44.

“La Secretaría ahorita no lo tiene y no lo está dando, la Secretaría de Salud no lo da, entonces hacerle un llamado que tengan un stock de ese medicamento porque lo necesita la ciudadanía”, señaló.

Desde que inició la pandemia de coronavirus en México, la Secretaría de Salud no cuenta con este fármaco para la atención de pacientes, ya que no lo tiene en su registro. A los enfermos se le suministran otros medicamentos como tratamiento, pero con el avance de la enfermedad requieren otras medicinas, explicó.

“Pero cuando ya te complicas, necesitas otro tipo de medicamentos que sí son costosos y hay gente que no los puede comprar”, lamentó.

“El ISSSTE sí lo tiene, lo tiene Seguro Social, entonces a veces hay compañeros que está ya rebasado el ISSSTE, no tienen espacio, se vienen al Hospital General y ese medicamento el trabajador (el paciente) lo tiene que estar comprando, cuesta 14 mil pesos”, agregó.

Prado Estrada exhortó a las autoridades estatales a buscar la manera de bajar recursos para la adquisición de tocilizumab y los hospitales de la Secretaría de Salud puedan contar con él.

“Para que puedan hacer no sé si por medio del Congreso bajen un presupuesto y tengan en stock ese medicamento para que se lo den a la ciudadanía y no estemos muriéndonos todos los días, 100 ó 200 que caen”, dijo.

“No sé si por medio del Gobernador lo pida al Presidente para que bajen ese medicamento aquí y lo bajen a los hospitales generales”, señaló.