Hay descontento en Canacintra contra CFE por altas tarifas eléctricas

Este insumo representa del 30 al 50 por ciento de lo que las empresas del giro industrial erogan en consumibles, dice José Luis Orozco Luque, de Guasave

Reyes Iván Camacho

29/11/2020 | 12:34 AM

GUASAVE.- Las altas tarifas eléctricas y la cerrazón de la Comisión Federal de Electricidad para atender las demandas de sus agremiados tiene descontenta a Canacintra, manifestó José Luis Orozco Luque.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, delegación Guasave, dijo que este es un tema que ya abordaron con los representantes que la CFE tiene en la región, pero no tienen soluciones.

“Hay mucho descontento por parte de los agremiados, es un tema que ya lo abordamos, de hecho, en nuestra última reunión de agremiados tuvimos al ingeniero Cerecer, quien nos explicó e hicimos un canal de comunicación con ellos, porque nos está pegando muy duro”, indicó.

El empresario expuso que prácticamente todas las empresas dependen del insumo de la electricidad y cualquier incremento les pega muy duro en su operatividad.

“Como nosotros nos dedicamos al giro de la industria, sí puedo decir que afecta entre un 30 y un 50 por ciento, es el mayor insumo que tenemos como consumible”, aseveró.

Orozco Luque subrayó que CFE está cerrada a ni siquiera escuchar sugerencias del sector empresarial, lo que quedó comprobado con el manejo durante el cierre de muchas actividades por la pandemia del Covid-19.

Y es que Canacintra a nivel nacional hizo a la paraestatal una serie de propuestas para amortiguar el impacto negativo en las empresas generado por la pandemia, sin embargo, fueron ignorados.

“Recuerda que había oportunidad de pedir un préstamo a la banca internacional, le dijimos que no lo queríamos nosotros, que se lo dieran a CFE para que CFE nos amortizara, no nos regalara, algunos meses de consumo para generar liquidez y poder salir de nuestros compromisos y no quisieron, entonces sí hemos tratado de llevarle soluciones, pero hay una cerrazón por parte de ellos”, recalcó.

El presidente de Canacintra Guasave aclaró que siempre han encontrado buena disposición de los representantes de CFE a nivel local, pero no pueden tomar sus propias decisiones porque estas tienen que venir de sus jefes superiores.