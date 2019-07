Hay desinterÃ©s de mujeres por ser ciudadanas anticorrupciÃ³n; ley no obliga a equidad, dicen

Hay desinterés de mujeres por ser ciudadanas anticorrupción; ley no obliga a equidad, dicen

Rodolfo Campoy De la Vega, coordinador de la comisión que a su vez elige al Comité de Participación Ciudadana, defiende que la convocatoria lanzada fue incluyente

José Alfredo Beltrán

CULIACÁN._ Rodolfo Campoy de la Vega atribuye a un desinterés de las mujeres la baja participación para integrar al Comité de Participación Ciudadana anticorrupción.

“Ya es cuestión de falta de interés, de voluntad, de interés para participar en esto”, concluye el coordinador de la Comisión de Selección.

Esta Comisión de carácter honorífico, de nueve académicos y empresarios, fue designada por la anterior Legislatura para seleccionar a los miembros del “CPC”.

El comité es una pieza fundamental en el Sistema Local Anticorrupción, pues en teoría representa la voz de la sociedad civil.

Se trata de un grupo de cinco ciudadanos, que coadyuvan en la lucha anticorrupción, al lado de las instituciones del Estado encargadas de la transparencia, la fiscalización de recursos públicos, el combate a la corrupción.

El tema de la equidad de género en el “CPC” empieza a generar polémica.

Y es que en 2018, por ejemplo, el primer comité quedó conformado por cuatro hombres y una mujer.

En aquella ocasión, 22 sinaloenses, 17 del género masculino y cinco del femenino, comparecieron ante la Comisión de Selección.

En 2019, al generarse la primera vacante tras concluir el periodo de un año del primer consejero, es notorio el desaire de las mujeres.

Ahora fueron cinco las personas que comparecieron, cuatro hombres y una mujer, misma que ya había participado en el 2018: la empresaria Beatriz Ivonne Bueno Araujo.

Para Campoy de la Vega, la participación para cubrir la vacante fue adecuada, considerando los datos de 2018.

“Mi parámetro tiene que ser el referente del proceso pasado en torno a los aspirantes, la vez pasada llegamos con 25, quedaron 22, era para elegir a cinco; si los dividimos eran cuatro personas por candidato; hoy para uno, tuvimos a ocho, y con esos ocho llegamos al final del día con cinco”, considera.

En el caso de la equidad de género, dice, se diseñó una convocatoria con un lenguaje incluyente.

“En esta ocasión hubo dos mujeres”, sostiene, “desafortunadamente una por requisito de cuestión de título profesional no entró, pero si observas la redacción de la convocatoria, de la metodología, nuestro lenguaje es incluyente”.

Esto a pesar de que la ley no les obliga a atender el principio de la equidad de género.

“La ley dice 'preferentemente'; aquí falta tomar más conciencia del asunto, involucrarnos, independientemente de que seamos hombres y mujeres en temas tan importantes como es el combate a la corrupción”, añade.

--Hay una reforma constitucional que mandata, ahora sí, a la paridad de género en los órganos públicos, ¿Esa disposición ya va aplicar al “CPC” o todavía no?

--Mientras no se reforme la ley del estado, no, porque la ley dice que “preferentemente se atenderá la equidad de género”, pero no nos obliga.

Este sería un tema que habría que discutirlo desde la óptica ciudadana, subraya.

Paridad no es mandato legal

De acuerdo con integrantes de esta Comisión, la ley no les exige atender un principio de equidad de género.

En el artículo 17 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa se asienta que “en la conformación del Comité de Participación Ciudadana se procurará que prevalezca la equidad de género”.

Es decir, no se estableció como un mandato.