Hay dos casos sospechosos de coronavirus en Sinaloa

Se trata de dos hombres, uno en Culiacán y otro en Los Mochis, informa la Secretaría de Salud estatal

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ Dos nuevos casos sospechosos de pacientes con coronavirus fueron reportados por las autoridades en Sinaloa.

El Secretario de Salud estatal, Efrén Encinas Torres, indicó que se habían descartado tres casos sospechosos anteriores, y el viernes detectaron a una persona de Culiacán, un hombre menor de 30 años de edad, que regresó de Italia, y otra persona en Los Mochis, hombre menor de 40 años de edad, que había viajado a California.

"Se encuentran estables. El de aquí (Los Mochis) está en una unidad médica por cuidados, nada grave gracias a Dios, y esperamos el resultado de los laboratorios, a lo mejor mañana nos los dan, pero no cambia nada la conducta de observación y vigilancia para la población", comentó.

Apuntó que el caso sospechoso de Los Mochis presenta síntomas "leves", mientras que el de Culiacán es asintomático.

El Gobernador Quirino Ordaz Coppel pidió a los sinaloenses "no caer en psicosis" y atender lo que dicen las fuentes oficiales, "no estar creyendo todo lo que dicen las redes y no actuar con miedo, tener calma, porque cuando uno está con temores, con incertidumbre, con dudas, con miedo, se paralizan las cosas".

"Dicen que el calor es bueno para nosotros, esperemos que así sea. Pero no nos podemos confiar, hay que hacer y tener el hábito y la conducta de la limpieza, de la higiene... y estar echados para adelante", expresó.

Ambos señalaron que los vuelos continúan con normalidad, pues se han instalado filtros en todos los aeropuertos, además de los puertos marítimos, en carreteras, y en las centrales de autobuses.

Este sábado se llevó a cabo la Jornada de Apoyo Puro Sinaloa en la Escuela Secundaria Técnica No. 94, ubicada en el Fraccionamiento Nuevo Horizonte de Los Mochis, donde también se instaló un módulo de valoración para detectar cualquier posible caso de contagio por Covid-19.