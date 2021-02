Hay dos detenidos por altercado en fraccionamiento El Cid en Mazatlán

Noroeste / Redacción

Mazatlán.- Hay dos detenidos por el intento de linchamiento a un guardia del fraccionamiento El Cid, respondió El Secretario de Seguridad Pública, al ser cuestionado sobre hecho que quedó registrado en video y que el día viernes se viralizó en las redes.

Juan Ramón Alfaro Gaxiola, recalcó que ellos atendieron un reporte que se hizo a C4. "¿Es sobre un video, que me estás preguntando verdad?, tuvimos un reporte, acudimos, nos trajimos detenidos a unas personas, un varón y una mujer, pero como no hubo quien se acercara, no sé, si ya se hayan acercado al ministerio público a presentar la denuncia, pero nosotros sí hicimos la detención."

"Pero mientras no hagan la denuncia en ese momento, las personas van a salir libres, no podemos mantenerlas mucho tiempo, porque entonces nosotros estaríamos violando los derechos humanos de esas personas."

Esto en relación al ataque que sufrió un guardia de seguridad del fraccionamiento El Cid, el cual fue agredido por tres hombres armados con palos.

